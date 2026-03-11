AFP
Igor Tudor ofrece una desconcertante defensa de la selección de Antonin Kinsky tras los terribles 15 minutos de presión del Atlético de Madrid en su derrota ante el Tottenham
Una noche de terror para Kinsky
La decisión de rotar la plantilla cuando el Tottenham se encuentra a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League ha dejado atónitos a aficionados y expertos. Kinsky disputaba su segundo partido como titular esta temporada en sustitución de Guglielmo Vicario. Resbaló y concedió el primer gol, y luego, en otra jugada desafortunada, golpeó el balón con su propia pierna y le dio a Julián Álvarez un gol a puerta vacía para poner el 3-0. Estos errores dejaron al Tottenham con un 3-0 en contra en solo 15 minutos. Kinsky se marchó consternado del campo, seguido por sus compañeros Connor Gallagher y Dominic Solanke, que intentaron ofrecerle su apoyo.
Defender la selección indefendible
A pesar de la humillación, Tudor se reafirmó notablemente en su planteamiento táctico previo al partido, insistiendo en que dejar fuera al criticado Vicario para un choque europeo tan importante era la decisión correcta en ese momento. «Lo que ha pasado es muy raro. Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho algo así. Era necesario proteger al chico, proteger al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar», declaró Tudor. «Antes del partido, era la decisión correcta en un momento como el nuestro, con la presión sobre Vicario, otra competición. Tony es un portero muy bueno. Para mí fue la decisión correcta. Después de esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que se lo expliqué a Tony también, hablando después: él es el hombre adecuado y un buen portero. Desgraciadamente, estos errores ocurrieron en este partido tan importante. Él lo sentía mucho. El equipo está con él, yo también. Hablé con él. Entiende el momento, entiende por qué sale. Como he dicho, es un portero muy bueno. Estamos con él, estamos todos juntos. Nunca se trata de un solo jugador. Ha pasado. Es la Champions League otra vez. Hemos pagado por este comienzo del partido».
La presión del momento
La decisión de Tudor de sustituir a Kinsky tan pronto se produjo tras la evidente frustración de los jugadores veteranos, ya que, según se informa, Cristian Romero pareció indicar al banquillo que era necesario un cambio inmediatamente después del tercer gol. Sin embargo, el entrenador mantuvo que fue decisión suya: «Era demasiado para nosotros en este momento en el que estamos frágiles, en el que estamos débiles. Reconozco lo que somos y los problemas que tenemos. Reconozco que en cada partido pasa algo. A veces es muy difícil de explicar. Cuando pasan estas cosas, en el momento en el que estamos ahora, por desgracia, es así. Incluso estas cosas resbaladizas pasan, eso explica el momento [en el que estamos]».
Preocupación por las lesiones antes del partido contra el Liverpool
Para empeorar las cosas para los Spurs, una colisión entre Joao Palhinha y Romero en los últimos compases del partido ha dejado a ambos jugadores en duda para el crucial enfrentamiento de la Premier League contra el Liverpool. Cuando se le preguntó sobre su disponibilidad para el domingo, Tudor se mantuvo ambiguo, sugiriendo que la mala suerte que está acompañando al club en estos momentos es casi incomprensible para el cuerpo técnico.
«No lo sé, ya veremos. También es un ejemplo del momento. Es increíble», concluyó Tudor.
