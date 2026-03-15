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Igor Tudor explica por qué hizo caso omiso de Antonin Kinsky, que lloraba, tras su sorprendente sustitución en el minuto 17; el entrenador del Tottenham insiste en que «volvería a hacer lo mismo»
Una noche horrible en Madrid
El portero checo, de 23 años, vivió una noche verdaderamente horrible en Madrid, cometiendo errores catastróficos que permitieron al Atlético ponerse con una ventaja de 3-0 en el primer cuarto de hora. Tudor reaccionó sustituyendo a Kinsky por Guglielmo Vicario antes de cumplirse los 20 minutos, pero fue su negativa a saludar al portero, que lloraba al abandonar el terreno de juego, lo que desató la indignación. El exguardameta del Manchester City y de la selección inglesa, Joe Hart, se quedó «atónito» ante la falta de gestión de personal que se puso de manifiesto.
- AFP
Tudor defiende la decisión de la árbitra sobre la jugada del portero
Al referirse al incidente, Tudor explicó, según Football London: «Cuando tomas la decisión de hacer un cambio, siempre sales perdiendo. Cuando haces esa sustitución a los 15 minutos, el entrenador sale perdiendo en ambos casos. En el primer caso, porque lo sacas y todo el mundo dice: “¿Por qué haces esto? Has acabado con él”. Si no lo haces, te arriesgas a encajar uno o dos goles más, así que tomé la decisión después de pensarlo y, si tuviera que hacerlo, volvería a hacer lo mismo. Fue un acto para ayudar a proteger al jugador y a proteger al equipo».
El motivo del desaire en la banda
El técnico croata insistió en que su decisión de mantener la distancia mientras Kinsky se dirigía al banquillo fue un intento deliberado de evitar que la situación se agravara. Los críticos sugirieron que esa reacción «fría» minó aún más la confianza del joven, pero Tudor afirma que ambos aclararon las cosas a puerta cerrada durante el descanso, una vez que se habían calmado las emociones iniciales.
«¿Por qué no fui a darle un abrazo? Porque quizá estaba enfadado», añadió Tudor. «Quizá los entrenadores hacen cosas para evitar este tipo de escenas y empeoran la situación. A veces es mejor quedarse donde estás y nos abrazamos en el descanso. En el descanso hablamos y nada [más], la situación se resolvió allí. Se acabó allí».
- AFP
La crisis de lesiones de los Spurs se agrava mientras Tudor lanza un llamamiento a la unidad
Las secuelas de la derrota en Madrid se han visto agravadas por una grave crisis de bajas de cara al desplazamiento a Anfield del domingo, ya que el Tottenham podría tener que prescindir de hasta 13 jugadores titulares para el partido contra el Liverpool. A pesar de la creciente lista de bajas, el entrenador interino anima a su mermada plantilla a mantenerse firme, y concluye: «El mensaje es cómo quiero ver este partido en Liverpool: como un reto y una oportunidad, en lugar de ir allí y ser una víctima porque nos faltan jugadores».
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