Igor Tudor está de luto tras conocerse la trágica noticia de que el entrenador del Tottenham se enteró de la muerte de su padre momentos después de la derrota ante el Nottingham Forest

En sustitución del entrenador principal, Saltor habló con gran emoción sobre el impacto personal que esto ha tenido en Tudor. «Se trata de un asunto familiar personal y, obviamente, es un momento difícil para él», declaró a los periodistas. A pesar del desalentador resultado del partido, Saltor intentó mantener un espíritu de unidad dentro del equipo. Añadió: «Sentimos el apoyo de todos en el club y nos estamos centrando únicamente en cómo podemos ayudar a los jugadores. ¿Qué es lo que me da confianza? Los dos últimos partidos, contra el Liverpool y el Atlético de Madrid, y la primera parte de hoy. Deberíamos haber ido ganando al menos por 1-0. En este momento, cada pequeño detalle nos está jugando en contra; se trata de darle la vuelta a la situación y eso es lo que nos da confianza».