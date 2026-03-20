Igor Tudor espera «una agradable sorpresa» mientras, como entrenador del Tottenham, aguarda el regreso de James Maddison y Mohammed Kudus tras sus lesiones

El Tottenham se enfrenta este fin de semana al Nottingham Forest en un partido crucial en la parte baja de la tabla de la Premier League. Los Spurs ocupan el puesto 16, con solo un punto de ventaja sobre el West Ham y su rival de este fin de semana. Por ello, necesitan la victoria, pero el equipo ya ha sufrido un duro golpe en cuanto a la disponibilidad de sus jugadores, ya que el portero Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia. Estará disponible para el partido del domingo, pero después pasará por el quirófano y se enfrentará a una baja de entre cuatro y seis semanas.

No obstante, Tudor ha afirmado que espera ver pronto de vuelta a dos estrellas del primer equipo, Kudus y Maddison; el primero ha estado lidiando con una lesión en el tendón de la corva y lleva fuera desde enero, mientras que Maddison sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada.

Tudor ha declarado: «Tenemos tres semanas importantes tras el partido del domingo.

[Kudus volverá] probablemente para participar en parte de los entrenamientos con el equipo, ¿quizás dentro de diez días? No estoy seguro, tenemos que comprobarlo, pero está progresando muy bien, ya con el balón.

Rodrigo [Bentancur] también, y Maddison también. Esperamos que el cuerpo técnico nos dé alguna sorpresa agradable. Será muy, muy, muy importante contar con ellos».