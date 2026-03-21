Igor Tudor elogia a los jugadores del Tottenham que no han rendido al nivel esperado por «estar más atentos en el campo» en la lucha por evitar el descenso

Los resultados positivos consecutivos contra el Liverpool y el Atlético de Madrid han dado a Tudor un margen de maniobra, aunque la eliminación de la Liga de Campeones, que acompañó a la victoria del miércoles sobre el equipo español, haya empañado un poco el ambiente. El exentrenador de la Juventus nunca se ha andado con rodeos a la hora de valorar la situación de los Spurs, pero ha notado un cambio en la forma en que sus jugadores afrontan los partidos.

«Agudeza mental», declaró Tudor a los periodistas. «Esa fue la clave. Estamos menos dormidos sobre el terreno de juego. Para mí, esto es crucial. Ahora reaccionamos antes a lo que ocurre en el campo. No nos quedamos siempre preguntándonos qué ha pasado para luego reaccionar. Reaccionamos antes de que sucedan las cosas. No de la forma que me gustaría, pero mucho mejor. Esta agudeza mental, esta conciencia de las situaciones peligrosas, está llegando y por eso somos mejores».

Es una valoración típicamente honesta de la situación en la que se encontraba el Tottenham cuando tomó el relevo de Thomas Frank a mediados de febrero. Jugadores desconectados, lentos en reaccionar, sorprendidos en situaciones que deberían haber anticipado antes. Tudor no lo ha edulcorado, y a menudo ha criticado abiertamente a su plantilla. Pero la última semana le ha dado el ánimo suficiente para, por fin, elogiar a su equipo del Tottenham.