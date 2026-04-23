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Igor Tudor, David Moyes y los 10 peores mandatos de entrenadores de la historia de la Premier League, clasificados

Analysis
Premier League
L. Rosenior
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Chelsea
Tottenham
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle
Derby
Watford
Aston Villa
FEATURES

Como diría Homer Simpson, criticar es fácil y divertido. Juzgar desde la distancia es sencillo: el fútbol es solo un juego de opiniones. Ser entrenador de la Premier League debe ser muy solitario, sobre todo cuando los resultados fallan y tu futuro se comenta en todo el mundo.

Por eso, es fácil empatizar con ellos: al fin y al cabo, siguen siendo humanos. Aun así, alguien debe hacer esta lista. Antes de empezar, aclaremos que no incluimos a los técnicos con peor porcentaje de victorias, sino a los que decepcionaron de forma llamativa. 

No se trata solo de ordenar a los técnicos con menos triunfos, sino de señalar a quienes decepcionaron tanto que sorprende. Por ejemplo, Kieran McKenna tiene el peor porcentaje de victorias de la Premier (10,5 % en 38 partidos), pero ¿alguien esperaba que el Ipswich Town, recién ascendido, se mantuviera?

Sin más preámbulos, aquí está la selección de GOAL de las peores etapas de entrenadores de la historia de la Premier League...

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    10David Moyes (Manchester United)

    Oye, ¿es injusto que David Moyes esté en esta lista, considerando lo mal que lo han hecho todos los entrenadores del Manchester United desde entonces? Sí, pero recordemos cómo se vivió su etapa en su momento.

    Los Red Devils eran los campeones vigentes. No era ningún secreto que habían querido a otros entrenadores para suceder a Sir Alex Ferguson —José Mourinho, Jürgen Klopp y Pep Guardiola estaban entre los nombres que se barajaban en aquel momento— y, por lo tanto, Moyes se encontró con una situación poco ideal desde el principio. Eso también redujo ligeramente el peso de las expectativas que recaían sobre él, pero aun así se las arregló para quedarse por debajo de ese listón.

    Con Fergie, el United vivía bajo el lema «ganar a toda costa»; con Moyes, intentaron otra cosa y llegó el primer gran fracaso en Old Trafford. Ruben Amorim podría sumarse al listado cuando todo acabe y los últimos 18 meses de Erik ten Hag, con un ambiente infernal, también merecen mención, pero el señalado de United es el que abrió esta racha.

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  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson ha demostrado su habilidad para sacar a los equipos del descenso y hacerlos competitivos. Por eso el Watford lo contrató en enero de 2022, tras despedir a Xisco Muñoz y Claudio Ranieri con el equipo al borde de la zona de peligro.

    El plan parecía sencillo: el técnico, entonces el más veterano de la historia de la Premier, aportaría solidez y los puntos necesarios para evitar el descenso. Sonaba bien sobre el papel, pero no funcionó.

    El veterano no logró unificar un vestuario fracturado y, de hecho, empeoró la relación entre club y afición. Tras perder 1-0 contra su exequipo, el Crystal Palace, Hodgson aplaudió a la grada local pero ignoró a la visitante, alegando que estaba demasiado lejos.

    A pesar de no lograr ni una victoria como local, se mantuvo hasta verano, cuando la familia Pozzo lo destituyó. Parecía retirarse, pero regresó al Palace para revivir viejos tiempos.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    8Liam Rosenior (Chelsea)

    Se entiende la lógica del Chelsea al nombrar a Liam Rosenior, procedente de su filial del Estrasburgo, para sustituir a Enzo Maresca. BlueCo, los propietarios del club, buscaban alguien leal y sin problemas tras el descontento público del italiano. Nadie fuera de Stamford Bridge creía que un técnico tan inexperto, ya despedido por el Hull City, pudiera cumplir el contrato de seis años y medio que firmó el 6 de enero.

    Al principio ganó cuatro partidos en la Premier, pero se dijo que solo cumplía el plan de Maresca. Cuando impuso su propio estilo, todo se derrumbó. Tras cinco derrotas seguidas sin marcar —la peor racha del club desde 1912—, quedó claro que había perdido el vestuario, así que su cese tras tres meses y medio no sorprendió a nadie.

    Tras la goleada por 3-0 en Brighton que cerró su etapa, era difícil no sentir cierta pena por él. Los jugadores lo habían traicionado, pero su perfil de LinkedIn y su escaso currículum demostraban que nunca debió llegar al cargo; un problema más de BlueCo que del exlateral del Fulham.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    Paul Jewell es un ejemplo curioso: logró ascender a dos equipos a la Premier League y los mantuvo en la categoría, pero su trayectoria también lo sitúa entre los peores técnicos de la historia.

    Con solo 35 años, Jewell ascendió con el Bradford City en 1998 y lo mantuvo en la categoría tras una agónica última jornada. En 2005 regresó a la élite con el Wigan, logró la mejor clasificación de su historia y, un año después, evitó el descenso por poco antes de dimitir.

    En noviembre de 2007, Derby County, con solo una victoria en la Premier, lo fichó para salvarse. Jewell no logró ninguna victoria y el equipo descendió con solo 11 puntos, marca histórica. Fue destituido a mitad de la siguiente temporada en Championship y solo volvió a entrenar al Ipswich entre 2011 y 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    Ningún entrenador ha dado tanto material en tan poco tiempo a la Premier League como el exentrenador del Southampton, Nathan Jones. Sus declaraciones darían para un libro.

    Dijo que su equipo desperdició una ventaja 1-0 contra el Wolverhampton con diez hombres porque la presión de tener uno más era excesiva. Constantemente invocaba a Dios y a Jesús para que sus tácticas funcionaran. Al llegar desde el Luton Town, afirmó ser uno de los mejores de Europa. También confesó que prefería entrenar antes que quedarse en casa y «casarse con una encantadora chica galesa», pues eso le habría resultado demasiado fácil.

    Con una sola victoria en ocho partidos, el Southampton cayó al último lugar y ahí terminó la temporada 2022-23. En su despedida, los hinchas mostraron un enorme P45 de protesta; poco después, él recibió el original por correo.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Pobre Alan Shearer. Un club competente no habría puesto a un hombre sin experiencia al frente de un equipo que luchaba por evitar un descenso inesperado. Aun así, él aceptó el cargo y pagó las consecuencias.

    Los hinchas del Newcastle adoran a Shearer, así que Mike Ashley lo fichó en abril de 2009, con solo ocho jornadas por jugar, para calmar a St James' Park. La temporada había empezado con Kevin Keegan, quien se marchó en septiembre, y luego Joe Kinnear tomó el mando brevemente antes de retirarse por problemas de salud. Chris Hughton, que luego sería nombrado técnico permanente, dirigió de forma interina en dos etapas, pero no obtuvo el cargo antes del descenso a la Championship.

    Solo ganó un partido, 1-0 al Middlesbrough de Gareth Southgate, y los Geordies cayeron a la Championship tras perder 1-0 en Villa Park. En Newcastle prefieren omitir este capítulo de su leyenda.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    Felix Magath, centrocampista creativo del Hamburgo que dominó Europa a finales de los setenta, fue muy popular como entrenador en Alemania, donde ganó la Bundesliga con Bayern Múnich y Wolfsburgo. Cinco años después de su éxito con Edin Dzeko, aceptó dirigir al Fulham.

    En la Premier ganó solo 3 de 12 partidos, marca aceptable para un equipo en riesgo de descenso, pero su gestión fuera del campo fue tan negativa que no podía faltar en esta lista. Brede Hangeland, todo un profesional de Barclays, relató que Magath le sugirió untarse queso en el muslo para curar una lesión. Evidentemente, Magath se desconectó del vestuario y, tras unos pocos partidos de la temporada 2014-15, con el equipo último en la Championship, quedó sin trabajo.

    Tras dejar el Fulham, dirigió al Shandong Taishan chino en 2016 y, después, al Hertha de Berlín en 2022, donde evitó el descenso tras nueve partidos.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Igor Tudor, el último en esta lista, llegó al Tottenham en 2025-26 para evitar el descenso tras el cese de Thomas Frank. Pero su llegada aceleró la caída del equipo en la tabla.

    Llegó como apagafuegos, acostumbrado a resultados rápidos. Nunca había dirigido en Inglaterra y subestimó la gravedad de la situación. No se dio cuenta hasta después de su debut, una derrota 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres. «Nunca había visto una situación así», admitió.

    Es justo reconocer que llegó en plena crisis de lesiones: solo tenía 13 jugadores de campo disponibles para su debut y la situación no mejoró en sus 44 días al frente. En ese periodo, se dice que desilusionó a buena parte de la plantilla disponible, incluido el portero Antonin Kinsky, a quien sustituyó a los 17 minutos de la derrota 5-2 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

    Un empate agónico en Liverpool pareció relanzar la campaña, pero fue su penúltimo partido: una semana después perdió 3-0 ante el Nottingham Forest, rival directo. Durante ese encuentro falleció el padre de Tudor, y todas las partes acordaron su salida tras no ganar ninguno de los cinco partidos de Liga.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Los aficionados al fútbol inglés recordarán a Ange Postecoglou por ganar la Europa League y acabar 17.º con el Tottenham en la misma temporada. Pero sus detractores destacarán su paso por el Nottingham Forest.

    Su enigmático y motivador estilo parecía destinado al fracaso, lo que evidenció los problemas estructurales del club. Nuno Espíritu Santo fue despedido sin miramientos tras tres partidos de la temporada 2025-26, a pesar de haber clasificado al equipo para Europa; alegó públicamente que su relación con el polémico propietario, Evangelos Marinakis, se había deteriorado, y algunas informaciones apuntaron a la llegada de Edu Gaspar, procedente del Arsenal, como director global de fútbol.

    Marinakis allanó el camino premiando en Grecia al ex técnico de los Spurs, pero esperar al cierre del mercado para un cambio tan radical parecía improvisación. Sin pretemporada y con plantel y afición reticentes a la salida de Nuno, el australiano no gozó del habitual “efecto nuevo entrenador”: perdió cuatro de sus cinco partidos en la Premier, sumó solo un punto en la Europa League y desperdició una ventaja 2-1 en el descuento en Swansea, en la Carabao Cup.

    Para colmo, el Forest confirmó su salida 18 minutos después de perder 3-0 con el Chelsea: se reunió con los jugadores, salió del vestuario y se marchó en su coche. Un final indigno para 39 días de mandato.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Si José Mourinho dice que eres el peor entrenador de la historia de la Premier League, probablemente lo seas. Mis disculpas a Frank de Boer y a sus defensores.

    El Crystal Palace lo fichó para dejar de ser un equipo que siempre luchaba por no descender y convertirse en uno más atractivo. Su éxito en el Ajax sedujo, y su fracaso en el Inter en 2016 rebajó su cotización, así que Selhurst Park pareció una opción viable.

    Durante el verano de 2017, los hinchas del Palace confiaron en su proyecto, basado en un 3-4-3 que priorizaba la posesión. Pero la goleada 3-0 en casa ante el recién ascendido Huddersfield Town en la primera jornada desató el pánico. Tras caer en los siguientes tres encuentros sin ver puerta, el presidente Steve Parish cortó el experimento en septiembre y fichó a Hodgson.

    A día de hoy, De Boer sigue siendo el único técnico que ha perdido todos sus partidos en la Premier y el único cuyo equipo no marcó ni un gol.