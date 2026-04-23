Igor Tudor, David Moyes y los 10 peores mandatos de entrenadores de la historia de la Premier League, clasificados

Por eso, es fácil empatizar con ellos: al fin y al cabo, siguen siendo humanos. Aun así, alguien debe hacer esta lista. Antes de empezar, aclaremos que no incluimos a los técnicos con peor porcentaje de victorias, sino a los que decepcionaron de forma llamativa.

No se trata solo de ordenar a los técnicos con menos triunfos, sino de señalar a quienes decepcionaron tanto que sorprende. Por ejemplo, Kieran McKenna tiene el peor porcentaje de victorias de la Premier (10,5 % en 38 partidos), pero ¿alguien esperaba que el Ipswich Town, recién ascendido, se mantuviera?

Sin más preámbulos, aquí está la selección de GOAL de las peores etapas de entrenadores de la historia de la Premier League...