Igor Tudor celebra una «sensación maravillosa» tras conseguir, por fin, su primera victoria como entrenador del Tottenham, a pesar de la eliminación de la Liga de Campeones

Tudor se mostraba sin duda optimista tras el partido. Declaró a BBC Sport: «Las sensaciones son agridulces. No te gusta quedarte fuera, pero ha sido una actuación muy buena. Ha sido una sensación maravillosa estar en el campo con los aficionados, que realmente han estado ahí, junto al equipo y la plantilla, desde el primer momento. Enhorabuena a los jugadores. Ha sido positivo: compromiso, mucho esfuerzo, muchas cosas buenas.

La energía fue realmente buena desde el primer momento y los aficionados reconocieron que el equipo lo dio todo desde el primer minuto hasta el último y estuvieron con nosotros; fue maravilloso, gracias. Los jugadores creyeron y se pudo ver que el rendimiento en este momento es muy importante. En los dos últimos partidos hemos mejorado. El partido del domingo [contra el Nottingham Forest] es importante, pero aún no decidirá nada; todo se decidirá en los tres últimos partidos».