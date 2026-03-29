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Gianluca Minchiotti

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Igor Protti: «Estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Sacchi dijo que, como mucho, podría jugar en la Serie C»

Serie A

El exdelantero presenta la película sobre su carrera, habla de su enfermedad y cuenta una anécdota

Igor Protti presenta la película «Igor. El héroe romántico del fútbol», que se estrena el lunes en los cines, y cuenta su lucha contra el cáncer de colon que le diagnosticaron hace diez meses. «Estoy aprendiendo a caminar de nuevo, como cuando se es pequeño», cuenta el exdelantero en una entrevista con Sky.


«Llevo diez meses luchando contra un adversario traicionero; por desgracia, este proceso ya me ha causado varias complicaciones que me hacen retroceder un poco», dice Protti, nacido en 1967, con 669 partidos y 257 goles en su carrera, máximo goleador de la Serie A en la temporada 1995-96. Hace poco me operaron de nuevo y, tras 20 días en cama, estoy empezando a caminar de nuevo, intento recuperarme».


Protti continúa: «Muchos aficionados me han enviado mensajes de apoyo y solidaridad pidiéndome que luche y no me rinda. Esto demuestra que el fútbol es una gran comunidad que a veces parece dividirnos, pero que, en realidad, nos une a todos bajo la bandera de un mismo equipo».


  • LA ANÉCDOTA SOBRE SACCHI

    «Cuando era niño, Sacchi era mi entrenador y me dijo que, por mis características, como mucho podría jugar en la Serie C; sin embargo, trabajando día tras día, logré convertirme en el máximo goleador de la Serie A. En aquel momento, Sacchi tenía razón: viendo a ese futbolista, no podía aspirar a más que a la Serie C. Esto demuestra que con pasión, voluntad y espíritu de sacrificio se puede llegar más allá de lo que parecen ser nuestros límites», añade el exdelantero del Rimini, Livorno, Virescit, Massina, Bari, Lazio, Nápoles y Reggiana.


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