Klopp afirmó que incluso podía «entender hasta cierto punto» las constantes preguntas sobre un posible futuro como seleccionador nacional, pero al parecer ve las cosas de forma muy diferente en lo que respecta a los rumores sobre una inminente salida del Red Bull y un posible fichaje por el Real Madrid.

«Me alegro de que hablemos de esto», comenzó Klopp, y se lanzó a un discurso que mezclaba principios y enfado. «¿Cuándo una noticia es una noticia? ¿Cuando alguien coge una hoja de papel y escribe algo en ella? ¿O cuando hay algo de fondo? ¿Cómo tiene que ser la situación? ¿Que el Real Madrid me haya llamado en algún momento y me haya dicho: “¡Florentino Pérez al teléfono! Jürgen, ¿qué tal?». ¿O basta con que OE24 —no tengo ni idea de si es IA o gente de verdad— publique cualquier tontería? Eso me molesta».

El trasfondo: tras la salida de Xabi Alonso a principios de año, se barajó a Klopp como candidato a sucederle en el Real Madrid. Así lo informaron, entre otros, Sky y el prestigioso periodista español Guillem Balague. OE24, por su parte, es una plataforma online austriaca siempre muy sensacionalista que recogió y difundió estas noticias. No quedó claro por qué Klopp mencionó precisamente a OE24.

Dirigiéndose a los periodistas presentes el lunes, Klopp dijo: «Tenéis que ser un poco más disciplinados. Todo eso son tonterías». El Real Madrid «no le ha llamado ni una sola vez, ni una sola vez» en toda su vida. Añadió con ironía: «También me haré cargo del Atlético de Madrid, a ser posible al mismo tiempo. Lo siento, Madrid, ¡pero primero tienen que llamar!».