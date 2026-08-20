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¡Identificado el sustituto de Savinho! El Manchester City avanza por el extremo del Palmeiras Allan Elias en medio de las conversaciones con el Tottenham Hotspur
El City identifica en Brasil al sucesor de Savinho
Según informa The Athletic, el Manchester City está trabajando en una operación para fichar al extremo de Palmeiras Elias, ya que el conjunto inglés busca reforzar sus opciones en ataque tras una serie de salidas de alto perfil. El jugador de 22 años es uno de varios objetivos que el City ha identificado para este mercado, mientras el Tottenham Hotspur avanza en las conversaciones por Savinho.
Sin embargo, hacerse con la firma de la joven estrella de Palmeiras estará lejos de ser sencillo para el City. El conjunto brasileño sostiene que el extremo no está en venta este verano, lo que plantea un posible pulso entre los dos clubes. Además, fuentes de Palmeiras han indicado que cualquier parte interesada tendría que ejecutar su cláusula de rescisión de 100 millones de euros para cerrar un acuerdo.
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El ascenso de Allan Elias en Palmeiras
Desde que irrumpió en el primer equipo del Palmeiras en 2025, Allan se ha consolidado rápidamente como una figura clave, acumulando 48 apariciones en la Serie A, con seis goles y cinco asistencias en su haber. Su meteórica progresión, unida a su elegancia técnica y a una serenidad impropia de su edad, lo ha situado claramente en el radar de los mejores ojeadores de Europa.
Esta temporada, ha firmado seis goles en todas las competiciones, ayudando al Palmeiras a presentar una sólida candidatura al título en lo más alto de la máxima categoría brasileña. A pesar de su impresionante irrupción a nivel nacional, el joven aún no ha debutado con la selección absoluta.
Importante remodelación en el Etihad Stadium
El City está inmerso en una profunda transformación este verano, en lo que supone una de las remodelaciones de plantilla más importantes de los últimos tiempos. El núcleo del equipo ha cambiado de forma notable tras las salidas del mediocentro clave Rodri al Barcelona y del polivalente Bernardo Silva al Real Madrid. Con la salida también de Tijjani Reijnders del Etihad, Maresca afronta una gran tarea de reconstrucción para redefinir las opciones de su plantilla.
La actividad en el mercado en torno al club va más allá de las salidas, con el Newcastle United en conversaciones para fichar al centrocampista Nico Gonzalez. Mientras tanto, el Tottenham Hotspur trabaja activamente en una operación por Omar Marmoush, además de sus negociaciones en curso por Savinho.
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La estrategia de captación sudamericana continúa
Si Allan llega, representaría la última incorporación del City en el mercado sudamericano, reforzando un giro estratégico claro hacia la captación directa en el continente de los mejores talentos. Esta política de fichajes llega después de la incorporación de Vitor Reis en enero de 2025, así como del acuerdo por el internacional juvenil argentino Claudio Echeverri, procedente de River Plate, un año antes por una cantidad cercana a 12,5 millones de libras más variables.
El City ya se ha movido en el mercado de verano, asegurando los fichajes de Elliott Anderson, procedente del Nottingham Forest; del Jeremy Monga, de 17 años, procedente del Leicester City; y del portero Geronimo Rulli, procedente del Marseille. Sin embargo, su campaña comenzó de forma difícil con una derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, y el equipo de Maresca tratará ahora de reaccionar cuando abra su temporada de la Premier League en casa ante el Bournemouth el domingo.
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