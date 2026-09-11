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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Icardi sigue sin equipo: el Parma desafía a la Lazio y a dos clubes griegos

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El goleador argentino todavía no ha elegido su próximo destino y aún puede firmar como agente libre.

Aunque el mercado de fichajes cerró la persiana de la ventana de verano hace ya tiempo en casi toda Europa y el mundo, todavía hay muchos clubes que se están moviendo e intentando aprovechar un mercado, el de los jugadores libres, que hoy más que nunca ofrece oportunidades importantísimas entre las que elegir.

Entre los fichajes de lujo que siguen disponibles está, por ejemplo, el nombre de Mauro Icardi, que se quedó sin contrato tras su adiós al Galatasaray, muy pretendido durante el verano también por clubes italianos, pero que todavía no ha decidido cuál será su próximo club. Y en estas horas, sobre la mesa de su agente, han llegado 5 propuestas, dos de ellas desde Italia.


  • La Lazio siempre está viva, pero está el Parma

    Desde hace tiempo, Icardi es uno de los objetivos declarados del director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, aunque el delantero centro ex del Inter no está en lo más alto de la lista de preferencias de Gennaro Gattuso, que querría un goleador con características diferentes. A Formello ha llegado Andrea Pinamonti y, en caso de necesidad, también Gudmundsson podría actuar como delantero centro, pero la posibilidad de inscribir a un jugador tan importante también seduce al presidente Lotito en una maniobra para aliviar la presión con los aficionados.

    Según informa Corriere dello Sport, la Lazio no está sola, ya que en estas horas también el Parma está pensando en dar el paso con el argentino (aunque para ello hay que hablar en profundidad del salario, dada la diferencia entre lo que el club puede ofrecer y las exigencias del jugador) para garantizarle a Carlos Cuesta un finalizador puro que incorporar al ataque.

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  • ¿BRASIL O GRECIA? LA NUEVA FAMILIA ESTARÁ CON ÉL

    Las dos italianas no están obviamente solas, y lo que sin duda ha dado un impulso al mercado en torno al ex capitán del Inter ha sido la decisión de su nueva pareja, la China Suárez, de trasladarse junto a su familia (ella también tiene hijos de otra relación) al país que elija Maurito.

    Así, toman cuerpo las opciones en Grecia, con el PAOK de Salónica y el Olympiacos, que querrían ponerlo bajo contrato. Por último, tampoco falta la solución que lo acercaría de nuevo a su patria (y a las hijas que tuvo con Wanda Nara), con el Atlético Mineiro en Brasil, que hizo un sondeo la semana pasada.



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