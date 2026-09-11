Aunque el mercado de fichajes cerró la persiana de la ventana de verano hace ya tiempo en casi toda Europa y el mundo, todavía hay muchos clubes que se están moviendo e intentando aprovechar un mercado, el de los jugadores libres, que hoy más que nunca ofrece oportunidades importantísimas entre las que elegir.

Entre los fichajes de lujo que siguen disponibles está, por ejemplo, el nombre de Mauro Icardi, que se quedó sin contrato tras su adiós al Galatasaray, muy pretendido durante el verano también por clubes italianos, pero que todavía no ha decidido cuál será su próximo club. Y en estas horas, sobre la mesa de su agente, han llegado 5 propuestas, dos de ellas desde Italia.



