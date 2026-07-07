Ibrahimovic: «Ha sido una dosis de realidad para EE. UU.; puedes tener suerte, pero luego te enfrentas a rivales de verdad»

«Estados Unidos se enfrentó a un equipo mejor. Bélgica fue superior, tanto sobre el papel como en el campo. Fue el peor partido de Estados Unidos, pero enfrentaron a un rival de verdad».





«El resultado no es positivo, pero la trayectoria sí lo ha sido. Han dado lo máximo en este torneo. Se puede tener suerte y llegar más lejos, pero para Estados Unidos ha sido un baño de realidad».





En las últimas horas, Ibra había sido muy criticado por apoyar la decisión de la FIFA de indultar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco que había sido sancionado tras una expulsión contra Bosnia, pero que fue rehabilitado por la FIFA, que le había suspendido de forma condicional.