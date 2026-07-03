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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Ibrahimović afirma que anular el gol de Croacia fue un «robo» y que Portugal es «rehenes» de la arrogancia de Ronaldo

Portugal vs Croacia
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Querían que Portugal y Ronaldo avanzaran a octavos para enfrentar a España.

Zlatan Ibrahimović, leyenda de Suecia, mostró su enfado tras la anulación de un gol de Croacia en los últimos instantes de su partido contra Portugal en los dieciseisavos del Mundial.

Jvardiol marcó el empate para Croacia en el último suspiro ante Portugal, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego tras revisar el VAR.

«La Gazzetta dello Sport» recogió sus palabras durante el análisis del partido para Fox Sports.

Ibra afirmó: «Fue un partido magnífico, pero el VAR lo estropeó al final. No veo ninguna infracción en el gol del empate (2-2)».

Y añadió: «El VAR anuló el gol, pero para mí fue un robo. O el sensor del balón no funcionaba, o pasó algo, porque Renato Vega lo tocó, así que no había fuera de juego».

Y subrayó: «Fíjense en el ángulo de la repetición: el jugador croata número 20 no tocó el balón ni alteró su trayectoria. Quien lo tocó fue el portugués número 13, Renato Viga».

Y añadió: «¿Cómo puede haber fuera de juego? El defensa rival toca el balón y, de repente, ¿el autor del gol croata está en fuera de juego? Es absurdo».

A los croatas, que lucharon con todo su corazón, se les privó de un momento de ensueño en el Mundial. Cuando se anula un gol en el 90, la decisión debe ser clara como el agua, y aquí no lo fue. Eso no fue arbitraje, fue un robo descarado. Para mí, está claro que querían que Portugal y Ronaldo pasaran a octavos para enfrentarse a España».

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo ha perdido su toque y rapidez.

    Ibrahimović criticó a Cristiano Ronaldo y dijo que «la afición portuguesa podía haber previsto lo que iba a pasar».

    Y subrayó: «No se puede esperar ganar nada en 2026 con un Cristiano Ronaldo de 41 años al frente del ataque, sobre todo cuando Gonçalo Ramos, que entró como suplente y marcó un gol, se queda en el banquillo. Eso no es liderazgo legendario, sino su ego, que tiene a la selección de rehén».

    Y añadió: «Ronaldo ha perdido su toque y rapidez. Ahora solo permanece en el área; su fama pesa más que sus pies. Mantenerlo como titular es una locura nostálgica».

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez decidió el partido gracias a sus inteligentes cambios

    Y añadió: «Al final, Portugal pasó a octavos, así es el fútbol: a veces las reglas te ayudan y otras te perjudican. Es una lástima que esta vez fuera a costa de Croacia».

    Y añadió: «Luka Modrić y Mateo Kovačić se despiden del torneo con la cabeza bien alta. Lo han dado todo, aunque las cosas no hayan salido como esperaban».

    En general, Portugal fue el mejor equipo y jugó muy bien, pero Croacia también salió a marcar. No me convencieron Pedro Neto ni Bruno Fernandes, pero Rafael Leão fue excelente y complicó a la defensa croata».

    Y concluyó: «Roberto Martínez decidió el partido con sus inteligentes cambios, al introducir a Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva y Gonçalo Ramos. Además, Leão dio un magnífico pase decisivo a Ramos, que marcó el gol que adelantó a Portugal».

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