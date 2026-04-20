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Ibrahima Konaté ofrece importantes novedades sobre su futuro a medida que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato con el Liverpool
Avance en las negociaciones del contrato de Konate
El francés espera firmar pronto un nuevo contrato y acabar con meses de rumores sobre su futuro. Su actual acuerdo vence al final de la temporada, así que los aficionados temían que el jugador de 26 años se marchara gratis en verano. Sin embargo, el central ha revelado que las negociaciones con el director deportivo, Richard Hughes, están a punto de cerrarse con éxito.
Al hablar de su situación, Konate declaró: «¿Mi futuro? Se han dicho muchas cosas, pero llevamos tiempo hablando con el club y estamos cerca de un acuerdo. Vamos por buen camino. Es muy probable que siga aquí la próxima temporada; eso es lo que siempre he querido. Solo espero cerrar el contrato; cuando suceda, preguntadle a Richard lo que le dije en septiembre y noviembre, y él aclarará todo».
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Afrontar una campaña difícil
Ha sido una montaña rusa para Konaté: afrontó la muerte de su padre, Hamady, y altibajos en su juego bajo Arne Slot. Aun así, su compromiso con los Reds no ha flaqueado mientras el club busca un puesto en la Liga de Campeones.
«Ha sido un año duro; si todos supieran lo que he vivido, entenderían mis sacrificios por este club», explicó. «Ahora solo pienso en acabar la temporada y lograr la clasificación para la Liga de Campeones; después tendremos tiempo de analizar todo, porque este curso marcará mi historia».
Comparación con los casos de Salah y Van Dijk
Algunos aficionados estaban inquietos por la duración de las negociaciones, pero Konate recordó los casos de Mohamed Salah y Virgil van Dijk: ambos renovaron en abril, al final de la temporada. «Es una negociación. Con Virgil y Mo fue igual; quizá el club prefiere hacerlo así», explicó. Konate confía en llegar pronto a un acuerdo, mientras su compañero Dominik Szoboszlai admite que su futuro aún no depende de él, pues sus propias conversaciones avanzan lentas.
«Esto es una negociación. Con Virgil y Mo la temporada pasada fue exactamente igual. Creo que firmaron en abril y quizá así es como lo quiere el club», añadió. Mientras Konate se acerca a un acuerdo, su compañero Dominik Szoboszlai admitió que su futuro no está en sus manos, pues sus propias negociaciones avanzan lentamente.
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Consolidar la defensa de Anfield
La renovación de Konate aliviará a Slot, que ya gestiona una plantilla en transición. Aunque el Liverpool fichó a Cody Gakpo y Ryan Gravenberch, el futuro de Van Dijk y Joe Gómez, con sus contratos a punto de expirar, aún se debate. La decisión del central de quedarse aporta estabilidad a una defensa mermada por lesiones.
Konate lo confirmó: «No solo siento un vínculo con los aficionados, sino sobre todo con el personal del club; con cada persona que trabaja aquí. Los llevo en mi corazón como si fueran mi familia. Es un club increíble y una familia increíble. Por eso tenemos que darlo todo en el campo: por ellos, por los aficionados, por todos los habitantes de la ciudad. Este club significa mucho para mí».