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Khaled Mahmoud

Traducido por

Ibrahima Konaté dejará el Liverpool este verano tras fracasar las negociaciones para renovar su contrato

I. Konate
Liverpool
Premier League

Según se informa, el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté dejará el club al terminar su contrato este verano. Tras meses de negociaciones y sus propias declaraciones públicas, no se alcanzó un acuerdo para que el francés siga en Anfield después del 1 de julio.

  • Las negociaciones del contrato llegan a un punto muerto

    Konate dejará el Liverpool como agente libre este verano, un revés para la defensa de Arne Slot. El contrato del zaguero de 27 años vence en semanas y, pese a meses de negociaciones, talkSPORT asegura que no hubo acuerdo.

    El defensa había insinuado que su futuro seguía en Merseyside y, en abril, afirmó que un acuerdo era inminente. «Se han dicho muchas cosas, pero llevamos mucho tiempo hablando con el club y estamos cerca de llegar a un acuerdo. Creo que todo el mundo deseaba que se cerrara lo antes posible, pero vamos por buen camino», declaró Konate en su momento. Añadió: «Sin duda, hay muchas posibilidades de que siga aquí la próxima temporada. Esto es lo que siempre he querido».

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  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    El éxodo de Anfield cobra impulso

    La salida de Konate se sumará a las de Mohamed Salah y Andrew Robertson. Los tres fueron clave en el título de la Premier League 2024-25 y ya son leyendas modernas del Liverpool.

    Salah y Robertson ya recibieron una emotiva despedida en el 1-1 ante el Brentford; Konaté, con futuro incierto entonces, se marcha ahora tras cinco años exitosos, donde formó una sólida dupla con Virgil van Dijk que satisfizo a Jürgen Klopp y a Slot.

  • Una carrera repleta de trofeos

    El internacional francés deja el Liverpool con un palmarés impresionante: una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cups y una Community Shield. Jugó 183 partidos con los ‘reds’, 118 en la Premier, y se consolidó como uno de los centrales más físicos y fiables.

    Pese al bajón del equipo esta temporada, disputó 36 de los 38 partidos de Liga y 28 de Champions, experiencia que costará reemplazar.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Planificar la vida después de Konate

    Ante el interés del Real Madrid en el francés, el Liverpool debe mirar al futuro e integrar a la próxima generación. En el mercado de invierno fichó a Jeremy Jacquet, del Rennes, por 60 millones de libras. El joven de 20 años se unirá a la plantilla el 1 de julio.

    Además, Slot confía en el regreso del joven Giovanni Leoni para reforzar la defensa. La lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en su debut interrumpió su progresión, pero se espera que aporte la profundidad necesaria junto a Jacquet. 