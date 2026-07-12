Aumenta la tensión antes de la semifinal del Mundial 2026 en Arlington (Texas). Tras eliminar a Bélgica, Yamal retó a Francia, recordando su rivalidad reciente.

Konaté restó importancia a las palabras del joven: «¿Tiene Francia miedo a España? No. No prestamos atención a lo que se dice antes del partido», declaró a los periodistas.

«No debemos temer a nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos y no caer en esas trampas, sobre todo ahora. Él puede decir lo que quiera. Nosotros nos prepararemos lo mejor posible y espero que, al final, el resultado nos favorezca».