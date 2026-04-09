Ibrahima Konaté afirma que se siente «feliz» por el PSG tras usar unas palabras extrañas en una entrevista después de la derrota del Liverpool en la Liga de Campeones

El Liverpool tiene una tarea titánica para mantener sus sueños europeos tras la impecable actuación del PSG en el Parc des Princes. Los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia condenaron al equipo de Arne Slot a una derrota 2-0, una desventaja considerable para la vuelta.

Además, la diferencia en el tiempo de preparación favorece al campeón francés: mientras los Reds vuelven a la liga, la federación le ha dado al PSG más descanso antes de la vuelta en Anfield.