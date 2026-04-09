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«Iba a pedir la cabeza de Slott»... Salah aplaza su explosión en la catastrófica noche del Liverpool

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El astro egipcio se quedó en el banquillo ante el París

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, se perdió el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, disputado este miércoles.

 El PSG puso un pie en semifinales al ganar 2-0 en el Parque de los Príncipes.

El París se adelantó en el minuto 11 por medio de Desiré Doué, y su compañero Khvicha Kvaratskhelia anotó el segundo gol en el minuto 65.

 Para avanzar, el Liverpool deberá ganar por tres goles la próxima semana en Anfield.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Slott descarta a Salah... y el Liverpool ofrece una actuación desastrosa

     Arne Slot, técnico del Liverpool, dejó fuera a Mohamed Salah ayer y optó por un tridente ofensivo integrado por Jeremy Frimpong, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

    El técnico no rectificó, y el Liverpool, incapaz de disparar entre los tres palos, firmó un partido desastroso en ataque.

    Según Opta, el Liverpool sumó un xG de 0,17, el más bajo con Slot.

     Esta estadística refleja lo mal que funcionó el ataque del Liverpool ayer y la insistencia de Slot en no sacar a Salah para cambiar la imagen deslucida».

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    La justificación de Slott para la exclusión de Mohamed Salah

    Tras el partido, la pregunta clave fue: ¿por qué no jugó Salah pese al pobre ataque y el marcador en contra?

    Slott respondió: «Queríamos mantenernos con vida. La idea de conservar el 2-0 hasta la vuelta en Anfield pesó más que la necesidad de volver a meternos en el partido, pues el equipo de Luis Enrique dominaba».

    Y añadió: «En la última parte del partido, se trataba más de sobrevivir que de tener una oportunidad de marcar».

    Además, recordó: «Nadie lo sabe, porque la temporada pasada, en la ida contra el París, marcamos a cinco minutos del final con Harvey Elliott tras retirar a Salah».

    Además, añadió: «Defendimos unos 20 o 25 minutos en nuestro área, y preferí guardar la energía de Salah para los próximos compromisos».

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gran elogio al comportamiento de Salah tras el partido

    Tras el partido, Mohamed Salah —que dejará el equipo al final de la temporada— fue elogiado por su profesionalidad pese a no jugar de titular contra el París Saint-Germain. Su actitud impresionó a exjugadores como Stuart Pearce y Steven Gerrard.

    Pierce, de 68 años, destacó que Salah personificaba la profesionalidad durante su rutina en la banda, pese a que el técnico lo ignoró en cinco cambios.

    En talkSPORT añadió: «Lo veo aquí corriendo (durante el calentamiento). Está al frente del grupo y a veces nadie se da cuenta».

    Y añadió: «Si hay un momento en el que un jugador puede comportarse mal es cuando Mohamed Salah no es alineado en un partido, con solo seis o siete encuentros más en su carrera con el Liverpool y el equipo necesitando un gol».

    Y añadió: «Tiene todas las razones para comportarse mal, pero está ahí corriendo con el equipo (entrenamientos físicos tras el partido) y haciendo el trabajo que hacen de área a área después de los partidos... Así que hay que elogiarlo por eso. Sé que ese es su trabajo. Y lo entiendo».

    Gerrard, que ya piensa en la Premier de la próxima semana, coincidió: «También merece elogios; se quedó atrás y corrió más».

    «Merece un aplauso, se quedó atrás y realizó un entrenamiento extra (tras el partido)».

    Y añadió: «Ya está pensando en el partido del sábado contra el Fulham, lo que demuestra su profesionalidad y mentalidad».

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    Salah aplaza el enfrentamiento con Slott

    Tras el partido, Salah hizo unos ejercicios y, camino del vestuario, rechazó una entrevista en directo.

     Sonrió al saludar a Steven Gerrard, Steve McManaman y Laura Woods en directo para TNT Sports, pero luego se despidió sin hablar.



    Algunos aficionados creen que quería criticar a Slott, pero prefirió esperar.

    «The Sun» recogió opiniones de aficionados; uno en «X» afirmó: «Salah se contuvo. Quería hablar en TNT, pero sabe que ahora no sirve».

    Otro añadió: «Claramente no quería opinar sobre Slott delante de Gerrard y McManaman».

    Otro añadió: «Qué figura más triste... Slott ha conseguido desanimar a todo el mundo en el Liverpool», y un último sentenció: «Mi hermano estaba listo para la batalla».

    Un comentarista sentenció: «Es un profesional de verdad; yo habría pedido la cabeza de Slott».

    A pesar de su compostura, Salah vio cómo su equipo sufría y cómo el entrenador lo ignoró en cinco cambios. Es posible que la estrella egipcia pierda la calma y lance declaraciones aún más contundentes que las de diciembre, cuando se quedó en el banquillo tres partidos.

     (Leer también)... Carragher critica a la estrella del Liverpool: su rendimiento ha sido desastroso toda la temporada.

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