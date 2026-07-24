El lanzamiento se acompaña de una serie de cortometrajes con Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz y aficionados del Arsenal, que reflexionan sobre las historias detrás de las camisetas y su significado.

Calafiori declaró: «Todos queremos jugar con esta equipación. Sabemos el impacto que la “Bruised Banana” ha tenido en nuestra afición; basta ver cuántos la siguen usando para entender lo que significa para el club. Estamos orgullosos de lucir una prenda con tanta historia y de usarla como inspiración mientras seguimos adelante».







