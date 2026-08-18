Getty Images Sport
Traducido por
Ian Wright avisa al Arsenal de la amenaza del Chelsea en la lucha por el título de la Premier League e insiste en que el Arsenal necesita más fichajes de relumbrón
Wright pide refuerzos para el Arsenal
El Arsenal arrancó la temporada a lo grande con una contundente victoria sobre el Manchester City en la Community Shield, pero Wright sigue sin estar convencido de que la plantilla esté totalmente preparada para el largo recorrido. A pesar de las llegadas de Christos Tzolis y Bruno Guimaraes, el exdelantero insiste en que Mikel Arteta necesita más calidad de élite para alcanzar el siguiente nivel.
«El Arsenal todavía tiene mucho trabajo por hacer y las cosas han ido despacio hasta este punto. Sé que el Mundial habría tenido un gran efecto en eso, pero como sabemos lo importante que es empezar fuerte esta liga, cuanto antes puedan llegar esos nuevos jugadores, mejor», dijo Wright a Metro.
«Escuchamos lo que dijo el entrenador después de la derrota en la final de la Champions League sobre lo que hacía falta para que este club diera el siguiente paso, así que eso es lo que vamos a exigirle al club».
- Getty Images
El Chelsea emerge como el sorprendente tapado en la lucha por el título
Aunque se considera ampliamente al Arsenal como favorito para revalidar su título, Wright ha señalado una posible amenaza desde el oeste de Londres. Tras un decepcionante décimo puesto la temporada pasada, el Chelsea ha cambiado de entrenador con Alonso al mando. Wright sugiere que la ausencia de fútbol europeo de los Blues podría ser una ventaja decisiva, ya que les permitiría centrarse por completo en los asuntos domésticos y presentar una seria candidatura al gran premio.
«City, Chelsea y Liverpool tienen nuevos entrenadores, lo que hace que todos sean un poco una incógnita», explicó Wright. «Es una temporada de enorme transición para el City: no Bernardo Silva, Stones, Pep y Rodri. Pero tienen a Haaland, y eso te lleva lejos al margen de otros problemas».
Añadió: «Creo que el Chelsea puede pelear si Alonso empieza bien y es capaz de hacer que el equipo sea más sólido en defensa. Ha incorporado a algunos jugadores experimentados, algo que necesitaban desde hace tiempo. Puedo verles cogiendo un buen ritmo sin fútbol europeo».
Evaluando al resto del pelotón de la Premier League
Wright también siguió muy de cerca a los equipos de media tabla que podrían alterar el orden establecido. Señaló al Nottingham Forest de Oliver Glasner como un equipo a seguir.
«Voy a estar pendiente del Nottingham Forest ahora que ha llegado Oliver Glasner», añadió Wright. «Tienen mucho talento, que han logrado mantener, Glasner es un muy buen entrenador y han hecho un par de buenos fichajes. Equipos como Brighton, Bournemouth y Sunderland tienen competiciones europeas con las que lidiar, lo que podría afectarles en la liga y beneficiar al Forest».
«El Tottenham también tiene un partido por semana y ha mejorado mucho. Probablemente todavía necesite un goleador, pero espero que suba mucho en la clasificación».
- Getty
Una campaña por la alegría en las celebraciones de gol
Al margen de su análisis táctico, Wright se ha mostrado muy claro en su deseo de que el fútbol recupere sus raíces más emotivas. Actualmente apoya una campaña para acabar con las tarjetas amarillas por celebrar un gol quitándose la camiseta.
Al recordar su propia carrera, Wright rememoró: "Diría que la de cuando jugamos contra el Aston Villa, con mi camiseta de 'I love the lads'. Las cosas empezaban a funcionar, estábamos haciendo grandes jugadas como equipo y yo lo estaba pasando genial con los chicos; fue brillante. Probablemente esa sea mi mejor celebración. Cada vez que veo la foto me viene la sensación del vestuario y la alegría que compartimos".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias