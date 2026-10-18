Nicolo Barella llevó el brazalete de capitán ante la ausencia por lesión de Lautaro Martinez en la trabajada victoria del Inter por 3-1 sobre el Bolonia. El centrocampista italiano fue clave para darle la vuelta al partido al asistir a Marcus Thuram en el gol del empate, marcado de cabeza justo antes del descanso.

Pese a llevar el brazalete, Barella se apresuró a señalar a Martinez como el líder del equipo.

Elogió la madurez de sus compañeros tras encajar un gol en los primeros compases del partido en el Dall'Ara.