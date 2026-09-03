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Hull City emite un duro comunicado después de que su nuevo fichaje Robinio Vaz fuera objeto de abusos racistas en internet
El Hull City condena los «aborrecibles» abusos en las redes sociales
El recién ascendido a la Premier League Hull City ha adoptado una postura firme contra el odio en internet después de que su fichaje del último día de mercado, Vaz, fuera objeto de mensajes racistas. El club se vio obligado a eliminar una publicación en redes sociales destinada a dar la bienvenida al delantero de 19 años después de que se llenara de respuestas ofensivas.
En un comunicado detallado, el club expresó su repulsa: "El Hull City condena el aborrecible abuso racista dirigido a nuestro nuevo fichaje Robinio Vaz en las redes sociales. Ninguna persona debería sufrir nunca abuso discriminatorio, y el club brindará a Robinio todo su apoyo. El Hull City tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de discriminación y, en las últimas 24 horas, hemos estado en comunicación con la Premier League, la organización benéfica antidiscriminación Kick It Out y las empresas de redes sociales pertinentes".
- AFP
Trabajando con la policía para identificar a los infractores
El Hull City ha confirmado que está tomando medidas legales y de investigación para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. El club está coordinándose activamente con las fuerzas del orden para rastrear las cuentas responsables de la oleada de insultos dirigida al internacional juvenil francés.
En la continuación de su comunicado, el Hull City añadió: «También estamos trabajando con la Policía de Humberside y otras autoridades pertinentes para identificar las cuentas responsables de este repugnante abuso, de modo que se puedan tomar las medidas oportunas contra esos individuos. Estamos encantados de que Robinio se haya unido a nuestra familia del Hull City, y sabemos que nuestros aficionados comparten nuestra ilusión por verle en acción en el MKM Stadium. Estamos con Robinio y animamos a todos los aficionados a seguir denunciando cualquier forma de discriminación».
Llegada de alto perfil desde la capital italiana
Vaz llega al MKM Stadium con mucho aún por demostrar pese al elevado precio asociado a su nombre. El delantero francés solo se marchó a Italia en enero, cuando la Roma pagó una cantidad cercana a los 17 millones de libras para ficharlo procedente del Marsella, aunque le costó dejar huella después de marcar solo una vez en la Serie A la pasada temporada.
Ahora, bajo la dirección de Sergej Jakirovic, Vaz busca relanzar su carrera en Inglaterra. El acuerdo incluye una opción para que el Hull City haga permanente el traspaso a finales de julio, lo que brinda al adolescente una vía clara hacia un futuro a largo plazo en la Premier League. El propio Vaz pareció centrado en la tarea que tiene por delante y simplemente publicó "Nuevo capítulo" en su cuenta de Instagram para marcar el inicio de su etapa en el club del East Yorkshire.
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Gran inicio para los Tigers de la Premier League
Sobre el terreno de juego, el Hull City ha sido la revelación en este arranque de la Premier League y ocupa el tercer puesto de la clasificación tras un inicio perfecto. Sorprendió a la categoría al derrotar al Manchester United en la jornada inaugural y luego lo refrendó con una sufrida victoria sobre otro equipo ascendido, el Coventry City.
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