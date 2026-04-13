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Hulk opina sin rodeos sobre las posibilidades de Neymar de entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial
Se recrudece el debate sobre la selección
El debate sobre el futuro internacional de Neymar volvió a avivarse tras la derrota 1-0 del Atlético Mineiro ante el Santos en el Campeonato Brasileño. Al ser consultado sobre la posible inclusión del jugador de 34 años en la próxima convocatoria, el veterano delantero Hulk respondió con cautela en vez de mostrar su apoyo público. La situación se da en un momento delicado para la selección, pues Neymar no juega con la Canarinha desde la derrota 2-0 ante Uruguay en octubre de 2023.
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No se ofrecen garantías
A pesar de haber jugado 33 veces con Neymar en la selección, Hulk prefirió hablar de sus asuntos de club al ser consultado sobre el principal dilema del equipo nacional. Tras el partido de liga, el exdelantero del Oporto declaró: «Lo siento, pero estaba concentrado en el partido. No soy yo quien decide quién va al Mundial. Si se lo merece, irá».
Ancelotti exige pruebas
Ancelotti advierte que la fama no basta para asegurar un lugar en la lista final para 2026. Aunque reconoce el gran talento de Neymar, exige que el jugador demuestre su forma física en las próximas ocho semanas.
Al explicar los criterios de selección y los recientes progresos del jugador tras su regreso al Santos, Ancelotti declaró a L'Equipe: «Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial. Todavía tiene dos meses para demostrar que posee las cualidades necesarias para estar en la Copa. Tras su lesión de rodilla, ha vuelto bien y está marcando goles. Debe mantener esa línea y mejorar su forma física. Va por buen camino».
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La carrera de Neymar para recuperar la forma física
El exjugador del Barcelona tiene dos meses clave para convencer al cuerpo técnico de que aún puede aportar a una selección que ya apuesta por jóvenes. Los próximos compromisos de Brasil serán su última prueba antes de un grupo mundialista accesible, con Marruecos, Haití y Escocia. Con 128 partidos y 79 goles, su legado está garantizado, pero debe mejorar su forma física para convencer a Ancelotti.