Hulk opina sin rodeos sobre las posibilidades de Neymar de entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial

Ancelotti advierte que la fama no basta para asegurar un lugar en la lista final para 2026. Aunque reconoce el gran talento de Neymar, exige que el jugador demuestre su forma física en las próximas ocho semanas.

Al explicar los criterios de selección y los recientes progresos del jugador tras su regreso al Santos, Ancelotti declaró a L'Equipe: «Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial. Todavía tiene dos meses para demostrar que posee las cualidades necesarias para estar en la Copa. Tras su lesión de rodilla, ha vuelto bien y está marcando goles. Debe mantener esa línea y mejorar su forma física. Va por buen camino».