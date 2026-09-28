En declaraciones a la cadena brasileña TV Globo, el portero rechazó las afirmaciones de que tuviera la culpa y optó en su lugar por elogiar la ejecución de la jugada a balón parado del rival. Al admitir que se quedó completamente clavado bajo palos, Souza dijo: "Creo que ese tipo [Irankunda] golpeó ese tiro libre de manera brillante. Para cuando pensé en tirarme, el balón ya había pasado".

Reconociendo el escrutinio implacable que conlleva defender la portería de Brasil, el guardameta del Corinthians añadió: "Es evidente que van a llegar las críticas: 'No se tiró, creo que podría haber llegado, creo que fue un error, no creo que fuera un error...'. Eso va a pasar con cualquier gol que encaje yo o cualquier otro portero aquí en la selección nacional.

"Forma parte del cargo, de la magnitud de la camiseta que vestimos, y es natural que surjan este tipo de relatos y opiniones. Por supuesto, para mí es un poco frustrante que todavía no haya ganado un partido con la selección brasileña".