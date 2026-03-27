Hugo Ekitike vive un «año decisivo»: el delantero del Liverpool y de la selección francesa habla sobre su experiencia junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé de cara al Mundial

Al reflexionar sobre su papel dentro de una línea ofensiva repleta de estrellas, Ekitike habló de las ventajas tácticas de jugar con creadores de élite. El delantero mantiene los pies en la tierra a pesar de su gran racha goleadora, que le ha llevado a sumar 17 goles en todas las competiciones esta temporada.

En declaraciones a TF1, afirmó: «Con jugadores como Kylian y Ousmane, tengo la oportunidad de ir a donde quiera. Me gusta poder moverme con libertad y, si además consigo marcar, mejor que mejor. Estoy disfrutando y ayudando a la selección francesa a ganar. Todavía me queda mucho por mejorar, este es un año crucial para mí. Es un verdadero motivo de orgullo, estoy aprovechando todo lo que puedo. Espero estar allí [en el Mundial], voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo».