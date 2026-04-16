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Hugo Ekitike se pierde el Mundial y estará nueve meses de baja tras confirmarse su grave lesión de Aquiles
La pesadilla de las lesiones en Anfield
El francés tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado, durante la primera parte del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado el martes en Anfield, tras un incidente sin contacto. Ekitike pareció perder el equilibrio sobre el césped mientras perseguía un balón suelto, lo que provocó una intervención médica inmediata y su posterior retirada del partido. Los temores iniciales de una baja prolongada se confirmaron tras las pruebas médicas exhaustivas, lo que deja a los Reds sin una figura clave en ataque para la recta final de la temporada.
- AFP
Confirmado el diagnóstico oficial
El club emitió un comunicado el jueves confirmando el peor escenario para el jugador de 23 años tras las evaluaciones médicas. El diagnóstico supone un duro revés para el futbolista, que atraviesa un gran momento de forma con 17 goles y seis asistencias en 45 partidos esta temporada.
Según el parte médico del Liverpool, el delantero sufrió una rotura del tendón de Aquiles tras resbalar en el partido de Champions contra el París Saint-Germain.
La decepción del Mundial
Más allá del revés táctico para el Liverpool, la lesión tiene consecuencias internacionales: Ekitike era candidato a liderar la delantera de Francia este verano. La rotura le impide representar a su país en la Copa América.
El comunicado del club, que le desea una pronta recuperación, añade: «Ekitike estará de baja lo que resta de temporada y se perderá el Mundial con Francia. Se ofrecerán más detalles a su debido tiempo; cuenta con el total apoyo de todos en el LFC».
- AFP
El largo camino de vuelta
Ekitike será operado de inmediato y empezará una rehabilitación que lo marginará hasta 2027. Liverpool debe rearmar su ataque para el derbi de Merseyside ante Everton en Goodison Park, donde ganar es clave para aspirar a la Liga de Campeones.