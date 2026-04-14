Los Reds llegaban al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la necesidad de remontar un 2-0 en contra, pero su tarea se complicó cuando Ekitike se lesionó en el minuto 30 al engancharse con los tacos en el césped.

Tras varios minutos de atención médica, el exjugador del PSG no pudo continuar. Su salida en camilla privó al Liverpool de su principal referencia ofensiva en un momento clave.







