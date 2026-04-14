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Hugo Ekitike fue retirado en camilla tras lesionarse en la primera parte del partido contra el PSG
Se produce una catástrofe en Anfield
Los Reds llegaban al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la necesidad de remontar un 2-0 en contra, pero su tarea se complicó cuando Ekitike se lesionó en el minuto 30 al engancharse con los tacos en el césped.
Tras varios minutos de atención médica, el exjugador del PSG no pudo continuar. Su salida en camilla privó al Liverpool de su principal referencia ofensiva en un momento clave.
- AFP
Una preocupante actualización médica
Aunque el departamento médico aún no ha confirmado la gravedad de la lesión, todo apunta a un problema grave de ligamentos en el tobillo que podría marginar al delantero durante meses y poner en duda su participación en el resto de la temporada.
Es un golpe duro para el internacional francés, que llegaba en gran estado de forma. De cara al Mundial, su ausencia podría poner en riesgo su plaza en la selección.
La creciente crisis de lesiones en el Slot
El entrenador Slot tiene un dilema: sus opciones de ataque se reducen en un mal momento. Los Reds ya perdieron sus opciones en la Premier League y la FA Cup, y la baja de Ekitike podría complicar su clasificación para la Liga de Campeones, pues necesitan terminar en una buena posición en la liga nacional.
- AFP
Salah hace una aparición inesperada
Mohamed Salah reemplazó al francés lesionado. Aunque sus minutos han bajado, llenó el vacío dejado por Ekitike. Su entrada fue clave, pues se espera que deje Anfield al final de la temporada.
Con los Reds aún buscando el empate ante los campeones de la Ligue 1, su ingreso aportó otra dimensión táctica. Sin embargo, la sombra de la lesión de Ekitike planea sobre la temporada del Liverpool, que aguarda noticias sobre la continuidad de su estrella en la lucha por títulos europeos y nacionales.