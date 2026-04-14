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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Hugo Ekitike fue retirado en camilla tras lesionarse en la primera parte del partido contra el PSG

H. Ekitike
Liverpool
M. Salah
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

Las aspiraciones del Liverpool en la Liga de Campeones sufrieron un revés devastador el martes por la noche, cuando Hugo Ekitike tuvo que ser retirado en camilla durante la primera parte del partido contra el París Saint-Germain. El delantero francés, pieza clave del ataque de Arne Slot, pareció sufrir una lesión grave sin que hubiera nadie a su alrededor en Anfield.

  • Se produce una catástrofe en Anfield

    Los Reds llegaban al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la necesidad de remontar un 2-0 en contra, pero su tarea se complicó cuando Ekitike se lesionó en el minuto 30 al engancharse con los tacos en el césped.

    Tras varios minutos de atención médica, el exjugador del PSG no pudo continuar. Su salida en camilla privó al Liverpool de su principal referencia ofensiva en un momento clave.



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    Una preocupante actualización médica

    Aunque el departamento médico aún no ha confirmado la gravedad de la lesión, todo apunta a un problema grave de ligamentos en el tobillo que podría marginar al delantero durante meses y poner en duda su participación en el resto de la temporada.

    Es un golpe duro para el internacional francés, que llegaba en gran estado de forma. De cara al Mundial, su ausencia podría poner en riesgo su plaza en la selección.


  • La creciente crisis de lesiones en el Slot

    El entrenador Slot tiene un dilema: sus opciones de ataque se reducen en un mal momento. Los Reds ya perdieron sus opciones en la Premier League y la FA Cup, y la baja de Ekitike podría complicar su clasificación para la Liga de Campeones, pues necesitan terminar en una buena posición en la liga nacional.

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    Salah hace una aparición inesperada

    Mohamed Salah reemplazó al francés lesionado. Aunque sus minutos han bajado, llenó el vacío dejado por Ekitike. Su entrada fue clave, pues se espera que deje Anfield al final de la temporada.

    Con los Reds aún buscando el empate ante los campeones de la Ligue 1, su ingreso aportó otra dimensión táctica. Sin embargo, la sombra de la lesión de Ekitike planea sobre la temporada del Liverpool, que aguarda noticias sobre la continuidad de su estrella en la lucha por títulos europeos y nacionales.

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