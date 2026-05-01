«Hubo momentos en los que la frustración y el miedo me abrumaban»: un exfinalista del Abierto de Estados Unidos anuncia su retirada

La mejor etapa de la carrera de Nishikori ya queda atrás desde hace algunos años. En 2014 se convirtió en el primer japonés en alcanzar una final de Grand Slam en Nueva York, aunque cayó derrotado ante el croata Marin Cilic. También fue el primer tenista de su país en entrar en el top 10 del ranking mundial, llegando al cuarto puesto. Cuenta con doce títulos y la medalla de bronce en Río 2016.

Hoy, Nishikori ocupa el puesto 464 de la ATP y sigue luchando contra las lesiones. «Hubo momentos en los que la frustración y el miedo me abrumaban, porque las lesiones me impedían una y otra vez jugar como yo quería», escribió. «A pesar de todo, mi amor por el tenis y mi fe en que podía convertirme en un mejor jugador me han llevado una y otra vez de vuelta a la pista».