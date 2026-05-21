«Hubo conversaciones positivas»: al parecer, Lennart Karl estuvo a punto de fichar por un rival del FC Bayern en la Bundesliga

Karl fichó por el Bayern Múnich en verano de 2022 y pronto destacó en la cantera. En abril de 2025 entró en la primera plantilla; en el Mundial de Clubes de junio, Vincent Kompany le hizo debutar. Poco después, Fiedler volvió a llamarle.

Tras diez años en el VfB, Fiedler acababa de convertirse en entrenador del Magdeburgo de Segunda. «Al inicio de la temporada nos fijamos en él», dijo. «Todos conocíamos su potencial y, antes de su irrupción en el Bayern, pensamos: una cesión podría ser ideal para sus primeros pasos como profesional».

Sin embargo, Karl se quedó en Múnich y se impuso de inmediato entre los profesionales. En total disputó 39 partidos, sumó 1970 minutos, marcó nueve goles y dio ocho asistencias. Tras ganar la liga, el sábado puede sumar la Copa DFB ante el Stuttgart, exequipo de Fiedler. Luego, probablemente viajará al Mundial con Alemania: su convocatoria ya se ha filtrado.