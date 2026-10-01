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FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

«Hubo contactos»: un extremo del Bayern de Múnich revela por sorpresa que estuvo a punto de fichar por el Barcelona

Barcelona
Bayern Múnich
B. Zaragoza
Primera División
Bundesliga
Espanyol

Bryan Zaragoza, extremo del Bayern de Múnich, ha hablado sobre el momento clave que estuvo a punto de hacerle vestir la famosa camiseta del Barcelona. Actualmente cedido en el Espanyol, el internacional español confirmó que hubo negociaciones serias para llevarlo al Camp Nou antes de su fichaje decisivo para su carrera por la Bundesliga.

  • Las conversaciones con el Barcelona precedieron el fichaje por el Bayern

    El jugador, de 25 años, fue un talento muy cotizado durante su etapa en el Granada, hasta el punto de llamar la atención de la élite europea. Aunque el Bayern acabó asegurándose su fichaje en el mercado de invierno de 2024, el Barcelona estuvo muy metido en la puja por sus servicios.

    Zaragoza incluso fue vinculado con un posible movimiento al Barcelona el pasado verano. Cuando el Barcelona exploraba alternativas a la estrella del Athletic Club Nico Williams, Zaragoza surgió como una opción potencial. Sin embargo, el traspaso nunca se materializó y acabó recalando en el rival local, el Espanyol, en calidad de cedido.


  • imago-sport-1083474070.jpgPressinphoto

    Desvelando las conversaciones en el Camp Nou

    En declaraciones a Que t'hi Jugues, de la Cadena SER, Zaragoza confirmó los rumores de larga data sobre su futuro. «Sí existía la posibilidad de que fichara por el Barça. Hubo contactos», admitió.

    Anteriormente ya había reconocido ese interés en una entrevista aparte con Jijanteshace dos años, aclarando el calendario de las negociaciones. «Había una posibilidad, pero no se cerró nada; lo que apareció en la prensa era real», explicó. «Antes de fichar por el Bayern hubo conversaciones, hablé con el Barça».


  • Admiración por Messi y un vínculo con Yamal

    La actuación que lanzó al extremo realmente llegó contra el Barcelona en su etapa en el Granada, una exhibición que le catapultó al primer plano. «Hay gente que dice que solo soy futbolista por ese partido», dijo Zaragoza. «Era un jugador al que nadie conocía, y hay muy poca gente que haga una actuación así contra el Barça».

    A pesar de jugar ahora en el gran rival ciudadano del Barcelona, Zaragoza no ocultó su admiración por los mayores iconos azulgranas. «Mi ídolo, y el mejor jugador, es [Lionel] Messi. Y me gustaba mucho Neymar», señaló.

    También destacó su estrecho vínculo con la actual joya del Barcelona Lamine Yamal, forjado durante su etapa en la selección española. «Lamine y yo nos llevamos muy bien en la selección. Hemos estado de vacaciones juntos; somos amigos», añadió.


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  • imago-sport-1083474173.jpgPressinphoto

    Navegando la división del derbi

    Los sinceros comentarios de Zaragoza pueden sentar mal entre los aficionados del Espanyol. La hinchada ya está especialmente sensible con las lealtades dentro de la ciudad, sobre todo después de que el director deportivo del club se viera obligado recientemente a emitir una disculpa pública por apoyar a Yamal para ganar el Balón de Oro.

    De cara al futuro, el extremo tendrá que dejar que sus actuaciones sobre el terreno de juego hablen por sí solas. Buscará ganarse rápidamente a la afición del Espanyol aportando goles y asistencias decisivos mientras el equipo afronta su campaña en La Liga.