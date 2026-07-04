Scaloni elogió el carácter de sus jugadores tras superar el cansancio y los contratiempos tácticos durante los 120 minutos de partido. El seleccionador argentino admitió que nunca se sintió cómodo, pese a que su equipo controló gran parte del encuentro.

«Soy un poco escéptico y nunca nos considero clasificados», admitió. «La experiencia me lo ha enseñado. Pero es cierto que el partido fue feo, podría haber acabado de otra manera, aunque fuéramos nosotros quienes controláramos el juego.

“Me dijeron que estábamos en el lado más fácil del cuadro. Ahora ven que no hay partidos fáciles. Sabíamos que sería duro. Sufrimos, merecimos ganar, pero el rival nos complicó. Hablaré de lo negativo con los chicos, pero resaltaré lo positivo: el equipo atacó, aguantó y ganó”.