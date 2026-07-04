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«Hubiera sido una locura», dijo Lionel Scaloni tras evitar Argentina por los pelos la mayor sorpresa de la historia del Mundial frente a Cabo Verde
Argentina se salva por los pelos de un susto ante Cabo Verde
El partido 100 de Scaloni al frente de Argentina estuvo a punto de terminar en desastre: Cabo Verde llevó a la Albiceleste al límite en la ronda de 32 del Mundial 2026. Argentina no dominó y necesitó la prórroga antes de ganar 3-2 y avanzar a octavos. La resistencia de Cabo Verde obligó a Argentina a sufrir en uno de sus duelos eliminatorios más exigentes.
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Reflexiones sobre una noche memorable
Scaloni admitió que el partido tenía un significado especial, pues era su encuentro número 100 al frente del equipo, y reconoció que Argentina estuvo cerca de una eliminación inesperada.
«Este equipo nunca se rinde. Habría sido una locura perder en mi partido número 100, pero así es el fútbol», declaró Scaloni a TyC Sports. «Ha sido un partido muy duro. Siempre hay que quedarse con lo positivo: este equipo nunca se rinde. Felicito a nuestros rivales; cuando se dice que no hay rivales fáciles… hoy han demostrado que son un gran equipo».
Lecciones aprendidas a pesar de la victoria
Scaloni elogió el carácter de sus jugadores tras superar el cansancio y los contratiempos tácticos durante los 120 minutos de partido. El seleccionador argentino admitió que nunca se sintió cómodo, pese a que su equipo controló gran parte del encuentro.
«Soy un poco escéptico y nunca nos considero clasificados», admitió. «La experiencia me lo ha enseñado. Pero es cierto que el partido fue feo, podría haber acabado de otra manera, aunque fuéramos nosotros quienes controláramos el juego.
“Me dijeron que estábamos en el lado más fácil del cuadro. Ahora ven que no hay partidos fáciles. Sabíamos que sería duro. Sufrimos, merecimos ganar, pero el rival nos complicó. Hablaré de lo negativo con los chicos, pero resaltaré lo positivo: el equipo atacó, aguantó y ganó”.
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Prepárate para enfrentarte a Egipto
La victoria clasificó a la Albiceleste a los octavos de final del Mundial 2026. El martes en Atlanta enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia en los penaltis.
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