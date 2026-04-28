En la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el entrenador del Bayern, sancionado, eligió a Alphonso Davies como lateral izquierdo y no a Konrad Laimer. Mats Hummels habría decidido otra cosa.
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«Hubiera apostado a que no lo haría así»: Mats Hummels se sorprende por la alineación del Bayern de Múnich que presentó Vincent Kompany contra el PSG
Como comentarista en Prime Video, el campeón del mundo de 2014 valoró la decisión: «Entiendo la idea de usar la velocidad contra Achraf Hakimi. Pero ante los regateadores del PSG, yo habría apostado por Laimer».
El exdefensa del FCB añadió: «El entrenador habrá pensado algo al respecto, como solía decirse en el videojuego FIFA. Por eso Vincent Kompany es el técnico. Yo habría apostado a que no lo haría así».
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Höewedes también habría alineado a Laimer en lugar de Davies contra el PSG
Davies se siente como en casa en el lateral izquierdo, pero esta temporada ha jugado poco por lesiones y aún no recupera su nivel de clase mundial.
Por el contrario, Laimer lleva meses mostrando gran fiabilidad. Formado como centrocampista, también ha convencido como lateral en ambas bandas. El comentarista de Prime, Benedikt Höwedes, coincidió con su excompañero Hummels: «Yo también estoy sorprendido. Laimer está viviendo probablemente la mejor temporada de su carrera y está en plena forma. Defensivamente es muy sólido, sobre todo en el partido que vimos aquí en la fase de grupos (2-1 a favor del Bayern, nota del editor)».
Y añadió: «Davies aporta velocidad, y eso lo tendrá en cuenta Kompany frente a Hakimi. Aun así, para mí es una sorpresa».
El fin de semana, en la victoria 4-3 sobre el Mainz, ambos fueron titulares. Davies mostró un rendimiento irregular, mientras que Laimer brilló en el once del nuevo campeón alemán.
La alineación oficial del FC Bayern en la ida ante el PSG:
- Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane