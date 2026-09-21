Iraola no tardó en señalar a Jacquet durante su rueda de prensa posterior al partido, destacando la creciente resistencia del joven y su transición sin problemas al fútbol inglés tras su primera convocatoria con la selección francesa.

«Me alegro por él porque también ha recibido su primera convocatoria internacional», dijo el técnico del Liverpool. «Se va con Francia y esa es una gran selección nacional, y sé que está contento. Sigue siendo muy joven, se está adaptando muy bien a la Premier League».

Al abordar las dificultades físicas iniciales de Jacquet, Iraola señaló una clara progresión en la condición del defensa. «Creo que en los primeros partidos, físicamente estaba notando el cambio de ritmo, terminaba con calambres, terminaba realmente cansado y tuvimos que sustituirlo», afirmó. «Hoy ha sido un paso adelante. Se le vio sólido hasta el final y creo que también ha terminado bien físicamente. Espero que pueda continuar con esta progresión».



