Aunque el esfuerzo colectivo de España brilló, Ibrahimovic destacó la actuación individual de Rodri. El mediocampista del Manchester City fue el motor de España, cortando los ataques franceses y lanzando transiciones con su habitual calma y visión.

«Tengo que decir que Rodri estuvo en todas partes. ¡Menudo partido, qué jugador! Es un jugador al que no se le reconoce lo suficiente, pero en este partido estuvo en todas partes. Estuvo sencillamente magnífico. Hoy ha ganado el fútbol», declaró Ibrahimovic en FOX Sports.