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Howard Webb, jefe de los árbitros profesionales, admite que el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se libró de un castigo mientras se publica el audio del VAR de la tarjeta roja a Phil Foden, estrella del Manchester City
Explicado el drama del derbi
Webb ha aclarado el polémico incidente que provocó la tarjeta roja a Foden en el derbi de Mánchester. El atacante del Manchester City fue expulsado en el minuto 23 después de lanzar una patada al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes.
Webb admitió que Fernandes debería haber visto una tarjeta amarilla por una patada antideportiva sobre Foden apenas unos instantes antes de la acción que acabó en roja. Sin embargo, el árbitro Michael Oliver no vio la falta inicial y el VAR no podía intervenir según el reglamento.
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Webb da su veredicto
Hablando en Match Officials Mic'd Up, Webb respaldó la decisión de Oliver de expulsar a Foden por conducta violenta. Comparó la acción con una tarjeta roja similar mostrada al Joao Gomes del Aston Villa a principios de la temporada.
«Él [Foden] lanza una patada con fuerza al tren superior de Bruno Fernandes», explicó Webb. Sin embargo, el máximo responsable arbitral reconoció el papel de Fernandes en el choque. «Cuando miras las imágenes, está esa patada de Bruno Fernandes al trasero de Foden en un gesto de frustración. Es más un gesto de frustración que una conducta violenta. Para que sea conducta violenta, tiene que haber fuerza excesiva o brutalidad.
Añadió: «Cuando lo miras a velocidad real, no tiene ese componente. Sería tarjeta amarilla y el VAR no puede intervenir para mostrar una amarilla.
«Si se hubiera pasado por alto toda la acción y no se hubiera señalado nada contra Foden, entonces el VAR podría intervenir y revisar las acciones de Foden por una posible roja, y detectar la acción de amarilla de Fernandes. Como el árbitro mostró la roja, esa opción no está abierta para el VAR».
El audio del VAR revela confusión
Pro Ref publicó el audio del VAR del incidente, en el que se revela el rápido proceso de toma de decisiones en la sala. Los oficiales concluyeron inicialmente que Fernandes había golpeado el balón, no a Foden.
Asistente del VAR: "Fue por una patada. Parece que ha pitado falta y luego se levantaron las piernas".
VAR: "Michael [árbitro], el penalti está revisado y validado. Solo confirma tu decisión sobre el terreno de juego en términos disciplinarios, por favor".
Árbitro: "Tarjeta roja, Phil Foden. Patada al cuerpo de Bruno [Fernandes]. La falta es de Bruno sobre Phil. Creo que están enredados y, cuando se separan, creo que Phil le da una patada. Pero lo revisarán".
VAR: "Eso me parece una roja clara. Movimiento secundario, mirad la señal. Vale, ¿de acuerdo en confirmarlo? Roja. ¿De acuerdo en confirmarlo? Confirmamos la tarjeta roja para el 47 del Manchester City. Una patada en el estómago con los dos pies".
"Seguid la jugada para comprobar que Bruno no hace nada. Estoy completamente seguro de que no. No, golpea el balón; está bien".
Asistente del VAR: "No, la otra [la primera patada de Bruno]. No es de eso de lo que están hablando. Esa es la que están hablando".
VAR: "Mínimo, mínimo. No nos corresponde; está bien".
Asistente del VAR: "Sí, estoy de acuerdo".
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Foden se enfrenta a una suspensión en competiciones nacionales
Tras su expulsión temprana, Foden se enfrenta ahora a una sanción de tres partidos en competiciones nacionales. El reglamento de la Premier League establece que las suspensiones por roja directa en partidos de liga se trasladan a todas las demás competiciones nacionales.
El internacional inglés se perderá de inmediato el próximo partido del Manchester City en la Carabao Cup contra el Norwich City. También será baja en el choque de la Premier League contra el Sunderland en el Etihad Stadium este fin de semana, así como en un crucial desplazamiento a Liverpool el 11 de octubre tras el parón internacional.
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