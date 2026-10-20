El responsable arbitral Webb ha respaldado el proceso de toma de decisiones por el que Botman evitó la tarjeta roja tras su polémica entrada sobre Jackson durante la victoria por 1-0 del Aston Villa en St James' Park. Aunque Jackson expresó su frustración después del partido al señalar que la entrada había sido lo bastante peligrosa como para causar una lesión grave, Webb sostuvo que el equipo arbitral siguió los protocolos correctos. El responsable de la PGMOL subrayó que la decisión del árbitro sigue siendo la prioridad en la Premier League esta temporada.

En el último episodio de Match Officials Mic'd Up, Webb aclaró que el VAR, Stuart Attwell, hizo bien en no intervenir porque la decisión tomada sobre el terreno de juego por Jarred Gillett no fue un error claro y manifiesto. Botman pareció pasar por encima del balón, pero la falta de contacto directo de los tacos con la pierna de Jackson hizo que la jugada quedara sujeta a interpretación. Webb señaló que el VAR tiene instrucciones de intervenir menos para evitar que los partidos se vuelvan a arbitrar desde el estudio de Stockley Park.

«No queremos que el VAR vuelva a arbitrar las decisiones del árbitro. Queremos que el árbitro sea responsable de sus decisiones y que el VAR solo intervenga cuando haya algún aspecto claramente erróneo», declaró Webb a Sky Sports. El responsable de la PGMOL explicó que, sin un «cierre de tijera» ni un contacto claro en el tobillo, la jugada no alcanzó el umbral necesario para una intervención del VAR en directo.