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Howard Webb, jefe de los árbitros, explica por qué Sven Botman se libró de la tarjeta roja por su entrada sobre Nicolas Jackson en la victoria del Aston Villa ante el Newcastle
Webb apoya que los árbitros asuman la responsabilidad de sus decisiones
El responsable arbitral Webb ha respaldado el proceso de toma de decisiones por el que Botman evitó la tarjeta roja tras su polémica entrada sobre Jackson durante la victoria por 1-0 del Aston Villa en St James' Park. Aunque Jackson expresó su frustración después del partido al señalar que la entrada había sido lo bastante peligrosa como para causar una lesión grave, Webb sostuvo que el equipo arbitral siguió los protocolos correctos. El responsable de la PGMOL subrayó que la decisión del árbitro sigue siendo la prioridad en la Premier League esta temporada.
En el último episodio de Match Officials Mic'd Up, Webb aclaró que el VAR, Stuart Attwell, hizo bien en no intervenir porque la decisión tomada sobre el terreno de juego por Jarred Gillett no fue un error claro y manifiesto. Botman pareció pasar por encima del balón, pero la falta de contacto directo de los tacos con la pierna de Jackson hizo que la jugada quedara sujeta a interpretación. Webb señaló que el VAR tiene instrucciones de intervenir menos para evitar que los partidos se vuelvan a arbitrar desde el estudio de Stockley Park.
«No queremos que el VAR vuelva a arbitrar las decisiones del árbitro. Queremos que el árbitro sea responsable de sus decisiones y que el VAR solo intervenga cuando haya algún aspecto claramente erróneo», declaró Webb a Sky Sports. El responsable de la PGMOL explicó que, sin un «cierre de tijera» ni un contacto claro en el tobillo, la jugada no alcanzó el umbral necesario para una intervención del VAR en directo.
- AFP
La importancia del arbitraje subjetivo
Webb explicó además que, si Gillett hubiera mostrado inicialmente la tarjeta roja al defensa del Newcastle, probablemente el VAR también habría ratificado esa decisión.
«Así que, si el VAR hubiera apreciado un contacto fuerte de los tacos de Botman con el tobillo o la espinilla de Jackson al estirar la pierna, o si se hubiera cerrado la tijera, creo que probablemente habríamos llegado a una conclusión distinta tras la revisión del VAR», añadió Webb.
Uniformidad de criterio en las decisiones sobre conductas violentas
Dejando a un lado la polémica de Tyneside, Webb también analizó la reciente expulsión de Rodrigo Bentancur durante el empate 1-1 del Tottenham ante el Manchester United. El centrocampista del Tottenham fue expulsado por dar un cabezazo a Luke Shaw, en un incidente que siguió a un enfrentamiento provocado por una entrada del defensor del Manchester United. En este caso, Webb consideró que los árbitros acertaron al distinguir entre un empujón fuerte y una conducta violenta en la que se utiliza la cabeza.
«Se podría argumentar que el empujón de Luke Shaw también es fuerte, pero es en el pecho, y no es habitual ver expulsiones por empujones en el pecho», dijo Webb al analizar las imágenes.
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Aclaraciones sobre el cabezazo de Bentancur
«Así que Luke Shaw merece una tarjeta amarilla por lo que hace, pero creo que Bentancur debe ver la roja por reaccionar de esa manera con la cabeza», concluyó Webb. Con estas explicaciones públicas, el PGMOL espera aumentar la transparencia y ayudar a los aficionados a entender por qué se toman determinadas decisiones de gran repercusión.
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