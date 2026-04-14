El deseo de Slot de proteger a Ngumoha esta temporada es comprensible. Todos conocen el riesgo de agotamiento en el fútbol moderno y nadie quiere sobrecargar a un talento tan joven.
Sin embargo, desde su emocionante debut ante el Nottingham Forest en febrero, está claro que el Liverpool lo necesita. Con Salah en sus últimos años y Luis Díaz ya en el Bayern, el joven de 17 años es el mejor regateador de la plantilla: un delantero valiente que siempre busca al rival.
«Tiene una cualidad especial que ya no se ve mucho en el fútbol: dominar el uno contra uno», dijo el entrenador el sábado. «Y eso es exactamente lo que hizo cuando marcó su gol, liberando el balón con giros y regates y luego rematándolo como lo haría Mo Salah, diría yo».
Su magnífico gol en solitario ha recordado a un joven Raheem Sterling —al convertirse en el goleador más joven del Liverpool en la Premier League en Anfield— y ha disipado las dudas sobre su posible titularidad contra el PSG.
«Creo que está listo», afirmó Slot. «La pregunta es si podrá repetirlo dos días después. Pero ¿está preparado para jugar y rendir a ese nivel? Sí, al inicio de la temporada era un joven adquiriendo experiencia, ahora puede jugar cualquier partido, incluido el del martes».
Hay otras opciones: con Hugo Ekitike de vuelta en la delantera, Cody Gakpo, que rindió bien ante el Fulham, podría regresar a la izquierda. Sin embargo, el holandés aún no ha hecho lo suficiente para ser titular en un duelo tan importante.
De hecho, tendría más sentido que Ekitike se recule a la izquierda, donde se siente cómodo, para dejar espacio a Alexander Isak, ya recuperado, en el centro.