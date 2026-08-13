¡Hora de hacer limpieza! Ruben Amorim pone a Christopher Nkunku y Fikayo Tomori en la lista de ventas del Milan tras el fiasco de la pretemporada

El periodo de gracia se ha terminado por completo para Amorim en el AC Milan. Tras una decepcionante gira de pretemporada que dejó al descubierto varias grietas en la plantilla actual, marcada por los empates 2-2 y 1-1 ante el Celtic y el Inter antes de una dura derrota por 3-0 frente al Chelsea, el técnico portugués habría entregado una lista definitiva de jugadores a los que considera prescindibles.

Amorim se reunió hoy con el propietario del Milan, Gerry Cardinale, en la ciudad deportiva de Milanello para discutir el camino a seguir. Después de haber pedido el periodo de pretemporada para evaluar a los jugadores a su disposición, el entrenador ha concluido ahora que es necesaria una profunda limpieza. Según múltiples fuentes, entre ellas Sky Sport Italia, la lista de descartes incluye algunos nombres sorprendentemente importantes, lo que apunta a una nueva era implacable bajo el mando de Amorim mientras el club se prepara para la próxima campaña de la Serie A.