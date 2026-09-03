En una decisión que subraya el estatus inigualable del legendario delantero, la AFA confirmó el miércoles que todos los partidos de las ligas nacionales se detendrán en el minuto 10 de la primera parte para dedicar un minuto completo de aplausos. El homenaje abarcará todas las divisiones y disciplinas masculinas y femeninas, lo que garantizará que cada rincón del fútbol argentino reconozca las contribuciones históricas del jugador de 39 años.

El comunicado oficial de la AFA detalló los planes logísticos para las celebraciones del fin de semana y señaló: "En la próxima jornada, en todas las divisiones y disciplinas masculinas y femeninas, los partidos se detendrán en el minuto 10 de la primera parte para guardar un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina".