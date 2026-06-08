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Holanda sufre un duro revés de cara al Mundial tras la baja por lesión de Jurrien Timber
Una lesión en la ingle acaba con el sueño de Timber de disputar el Mundial
Timber, de 24 años, se pierde el Mundial tras una lesión en la ingle que le ha mantenido de baja varias semanas. A pesar de estar en la lista preliminar para viajar a Nueva York con la selección, las pruebas médicas confirmaron su baja definitiva.
La KNVB lo confirmó el lunes, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su estado físico tras la final de la Liga de Campeones.
La federación holandesa informó que el defensa, de 24 años, no se ha recuperado a tiempo de su lesión en la ingle. Tras consultarlo con el cuerpo técnico, se decidió que dejara la concentración después del último amistoso contra Uzbekistán. Es un golpe duro para Timber, pieza clave de la Orange cuando está en forma.
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Geertruida ha sido convocada como suplente de emergencia.
Koeman no ha perdido tiempo en cubrir la baja de la estrella del Arsenal. El defensa del Sunderland Lutsharel Geertruida, que estaba en la lista de suplentes, ha sido convocado de urgencia y viajará a Kansas, donde la selección de los Países Bajos tiene su base durante el torneo. Con su llegada, Koeman mantiene a 26 jugadores para la exigente fase de grupos.
Su polivalencia, capaz de actuar como lateral derecho o central, lo convierte en un recambio lógico para Timber. Aunque se echará de menos la calidad técnica y la conducción del lesionado, el zaguero del Sunderland ofrece una opción fiable ya familiarizada con el esquema de Koeman. Se espera que se integre de inmediato al grupo, que ya deja los preparativos en Nueva York para centrarse en el torneo.
Una pesadilla recurrente para el jugador del Arsenal
Timber se pierde su segundo gran torneo consecutivo por lesión. El defensa ya se ausentó de la Eurocopa 2024 mientras se recuperaba de una grave lesión de ligamento cruzado sufrida con su club. Tras jugar la Euro 2020 y el Mundial 2022, esta nueva baja frustra su prometedor futuro.
La KNVB afirmó que su participación no era «médicamente responsable» y priorizó su seguridad.
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Últimos preparativos antes del primer partido en Japón
La selección de los Países Bajos afina detalles en Nueva York y el lunes por la noche jugará un amistoso contra Uzbekistán. Es la última prueba de Koeman para definir su once antes del debut mundialista. Holanda enfrentará a Japón el domingo 14 de junio en un esperado partido de la fase de grupos.