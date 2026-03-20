Holanda: Koopmeiners y Dumfries convocados para los amistosos contra Noruega y Ecuador: la lista completa del seleccionador Koeman

El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, ha dado a conocer la lista de convocados para la próxima concentración de la Oranje, que durante el parón de las ligas disputará dos amistosos: el viernes 27 de marzo a las 20:45 recibirá a Noruega en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, y el martes siguiente, 31 de marzo, se enfrentará a Ecuador en el Philippe Stadion de Eindhoven a la misma hora. Serán las últimas pruebas antes del Mundial que se disputará este verano entre Estados Unidos, Canadá y México; el seleccionador ha convocado a 26 jugadores, entre los que se encuentran algunos de la Serie A.



