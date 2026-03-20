El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, ha dado a conocer la lista de convocados para la próxima concentración de la Oranje, que durante el parón de las ligas disputará dos amistosos: el viernes 27 de marzo a las 20:45 recibirá a Noruega en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, y el martes siguiente, 31 de marzo, se enfrentará a Ecuador en el Philippe Stadion de Eindhoven a la misma hora. Serán las últimas pruebas antes del Mundial que se disputará este verano entre Estados Unidos, Canadá y México; el seleccionador ha convocado a 26 jugadores, entre los que se encuentran algunos de la Serie A.
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Holanda: Koopmeiners y Dumfries convocados para los amistosos contra Noruega y Ecuador: la lista completa del seleccionador Koeman
CONVOCADOS DE HOLANDA
PORTEROS: Justin Bijlow (Génova), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
DEFENSAS: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea).
CENTROCAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus).
DELANTEROS: Delanteros: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray).