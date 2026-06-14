Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

Traducido por

Holanda-Japón, valoraciones de CM: Malen activo; Dumfries y Reijnders apagados. Nakamura, el mejor

Holanda
Holanda vs Japan
Japan
World Cup

Las valoraciones del partido de la primera jornada del Grupo F del Mundial entre la Oranje y los Samurai Blue.

Holanda-Japón 2-2


Holanda se adelantó dos veces por medio de Van Dijk y Summerville, pero Nakamura y Kamada igualaron para Japón.

HOLANDA


Verbruggen 5: apenas intervino en la primera parte y pudo hacer más en el 1-1 de Nakamura; sorprendido por el toque de Kamada en el 2-2, se lanzó con retraso.


Dumfries 5: obligado a quedarse atrás por las incursiones de Maeda, solo se le ve al final del primer tiempo en ataque. Sufre con las salidas de Nakamura y parece un sombra del jugador que vimos en el Inter.


van de Ven 5,5: apenas sufrió ante Ueda, al que dominó físicamente, pero se dejó sorprender en el córner final que llevó al empate y vio una amarilla.


van Dijk 6: abre el marcador con su decimotercer gol, un bonito cabezazo en el área. Domina, pero no evita el empate final; decisivo en ataque, menos en defensa.


van Hecke 5,5: cubre su posición sin muchas subidas. No es un lateral típico holandés.


Gravenberch 6,5: centra desde la derecha para el gol de van Dijk y asiste a Summerville tras una gran jugada. Dos pases decisivos. (Desde el 81' Aké sv)


De Jong 6: busca equilibrio, pero su manejo del balón es demasiado prudente.


Reijnders 5,5: menos protagonista que en el Milan, más preocupado por mantener la posición. (min. 70, Timber 5,5: entra a defender y, como suele ocurrir, empatan).


Summerville 6,5: se mueve mucho sin crear peligro. Amonestado en un contraataque, luego marca el 2-1 con un gran zurdazo. (Desde el 70’, Koopmeiners 5,5: casi sin participación.)


Malen 6,5: nada más empezar falló un gran gol con un disparo cruzado tras un buen recorte. En la primera parte fue el más peligroso: Suzuki le sacó otro cabezazo en un córner. (desde el 70’, Depay 5,5: entra nervioso, ve amarilla y sufre por no ser titular).


Gakpo 6: En la primera parte sufre la marca de dos rivales, sin espacio para girarse, y debe retroceder o abrirse a la banda. En la segunda parte se activa y falla dos ocasiones claras. (min. 84' Brobbey, sin nota)


Koeman 5,5: mucho balón pero pocas ocasiones; dos intentos individuales casi le dan el partido, pero al final cayó. Su fútbol parece poco “holandés”: prefiere no arriesgar y defender en vez de atacar, lo contrario a la escuela Oranje.




  • JAPÓN

    Suzuki 6,5: respondió con una gran parada ante el potente disparo de Malen y repitió con una espléndida atajada a un cabezazo en córner. Se “vengó” del penal que encajó hace un mes, aunque luego falló ante el tiro de Summerville.


    Watanabe 5: genera la ocasión más clara en la primera parte con un buen centro para el disparo de Nakamura. Después comete el error decisivo en el gol de van Dijk al perder de vista al capitán holandés en el remate de cabeza. (Desde el 75' Tomiyasu 6: entra bien en el asalto final).


    Taniguchi 5,5: sufre con la velocidad de Malen y se muestra vulnerable ante los ataques holandeses.


    Ito 6: mantiene la posición pese a la presión de Summerville.


    Doan 5,5: espina clavada en la defensa de la Oranje, se queda sin fuerzas pronto y en la segunda parte desaparece. (min. 76, Sugawara sv)


    Kamada 6,5: cerebro de Japón, genera la asistencia a Ueda y, en el final, su cabezazo desviado termina en el 2-2.


    Sano


    Nakamura 7: un torbellino rápido y hábil, vuelve loco a Dumfries. Roza el gol con un bonito disparo tras un centro de Watanabe y logra el empate con un gran disparo desde fuera que sorprende a Verbruggen. El mejor y el último en rendirse, sigue creando peligro hasta el final.


    Kubo 6: asiste a Nakamura en el empate y después roza el 2-2 con un disparo lejano. (75' Ogawa 6,5: cabezazo providencial en un córner que permite a Kamada igualar).


    Maeda 5,5: desborda por la izquierda y obliga a Dumfries a retroceder; en la segunda parte se apaga y es reemplazado (min. 66, Ito 6,5: acelera el juego y aporta frescura).


    Ueda 5: apenas toca balón en la primera parte, pero luego realiza un buen movimiento, recibe de Kamada y dispara fuera; desaparece hasta ser sustituido (desde el 85' Shiogai sv).


    Moriyasu 6,5: su Japón busca el contraataque y presiona para alimentar la velocidad de sus extremos. Es pragmático ante un rival técnicamente superior, pero logra el empate al atreverse a atacar y agotar su banquillo.

    • Anuncios
World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE
World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN