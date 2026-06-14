Holanda-Japón 2-2





Holanda se adelantó dos veces por medio de Van Dijk y Summerville, pero Nakamura y Kamada igualaron para Japón.

HOLANDA





Verbruggen 5: apenas intervino en la primera parte y pudo hacer más en el 1-1 de Nakamura; sorprendido por el toque de Kamada en el 2-2, se lanzó con retraso.





Dumfries 5: obligado a quedarse atrás por las incursiones de Maeda, solo se le ve al final del primer tiempo en ataque. Sufre con las salidas de Nakamura y parece un sombra del jugador que vimos en el Inter.





van de Ven 5,5: apenas sufrió ante Ueda, al que dominó físicamente, pero se dejó sorprender en el córner final que llevó al empate y vio una amarilla.





van Dijk 6: abre el marcador con su decimotercer gol, un bonito cabezazo en el área. Domina, pero no evita el empate final; decisivo en ataque, menos en defensa.





van Hecke 5,5: cubre su posición sin muchas subidas. No es un lateral típico holandés.





Gravenberch 6,5: centra desde la derecha para el gol de van Dijk y asiste a Summerville tras una gran jugada. Dos pases decisivos. (Desde el 81' Aké sv)





De Jong 6: busca equilibrio, pero su manejo del balón es demasiado prudente.





Reijnders 5,5: menos protagonista que en el Milan, más preocupado por mantener la posición. (min. 70, Timber 5,5: entra a defender y, como suele ocurrir, empatan).





Summerville 6,5: se mueve mucho sin crear peligro. Amonestado en un contraataque, luego marca el 2-1 con un gran zurdazo. (Desde el 70’, Koopmeiners 5,5: casi sin participación.)





Malen 6,5: nada más empezar falló un gran gol con un disparo cruzado tras un buen recorte. En la primera parte fue el más peligroso: Suzuki le sacó otro cabezazo en un córner. (desde el 70’, Depay 5,5: entra nervioso, ve amarilla y sufre por no ser titular).





Gakpo 6: En la primera parte sufre la marca de dos rivales, sin espacio para girarse, y debe retroceder o abrirse a la banda. En la segunda parte se activa y falla dos ocasiones claras. (min. 84' Brobbey, sin nota)





Koeman 5,5: mucho balón pero pocas ocasiones; dos intentos individuales casi le dan el partido, pero al final cayó. Su fútbol parece poco “holandés”: prefiere no arriesgar y defender en vez de atacar, lo contrario a la escuela Oranje.











