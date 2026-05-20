«Hoeneß no necesita el permiso de Rettig»: nueva ronda en el intercambio de acusaciones entre el FC Bayern y la DFB

Hoeneß ha criticado a Nagelsmann en las últimas semanas por sus supuestas rotaciones excesivas y la falta de claridad en la distribución de roles. Además, el presidente del Bayern insinuó que el exentrenador (2021-2023) es “un poco susceptible” y egocéntrico.

«Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador nunca repite once, tendremos opciones. El seleccionador cree que él ganará el partido. No, el equipo es el que gana», declaró a la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Poco después, en DAZN, añadió: «¿Quién es nuestro delantero centro? ¿Quién juega de portero? ¿Quién es el lateral derecho y quién el izquierdo? Si esto sigue así, en el primer partido del Mundial sacaremos un equipo que nunca ha jugado juntos y eso no puede ser».