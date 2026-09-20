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«Hizo tres paradas de primer nivel»: Michael Carrick achaca a las heroicidades de Bernd Leno que el Manchester United no lograra ganar al Fulham
Leno se hace grande ante la presión del Manchester United
Carrick se mostró frustrado tras el empate 1-1 de su equipo ante el Fulham, y señaló directamente a Leno como la principal razón por la que los visitantes no lograron llevarse los tres puntos. El resultado deja al Manchester United con solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League, igualando su registro más bajo a estas alturas de una temporada, alcanzado anteriormente en la 2014-15.
Al reflexionar sobre el partido, Carrick consideró que su equipo había hecho lo suficiente para llevarse los tres puntos pese al tropiezo. "Pensé que deberíamos haber ganado el partido, pensé que creamos lo suficiente para ganar el partido", declaró a Sky Sports.
Señalando directamente la actuación del portero del Fulham, Carrick añadió: "Creo que probablemente su portero, la verdad. Las paradas que hizo hoy... probablemente hizo tres paradas de muchísimo nivel. Hemos dado dos veces al poste y tuvimos un montón de oportunidades. Por supuesto, no estamos contentos por no haber ganado el partido, pero seguro que hay cosas positivas que sacar de esto".
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Un contratiempo insólito en Craven Cottage
La tarde se torció para el United cuando una secuencia caótica en su propia área acabó en una apertura de pesadilla para el Fulham. Lisandro Martinez introdujo involuntariamente el balón en su propia portería después de que el guardameta Senne Lammens no lograra blocar con limpieza un disparo raso de Calvin Bassey.
Carrick se mostró estoico sobre la naturaleza del gol encajado y reconoció que este tipo de acciones suelen ser inevitables en el fragor de una batalla de la Premier League. «El gol que encajamos es uno de esos goles. Los chicos podrían haber pensado que era uno de esos días, pero me gusta mucho la reacción. Casi lo ganamos al final. Vinimos a por la victoria, por supuesto, y por cómo se desarrolló y cómo terminamos, eso es lo positivo que sacamos», declaró a Sky Sports.
En declaraciones a BBC Sport, el técnico del United también sugirió que su equipo tuvo mala suerte al no recibir una falta en la jugada previa al primer gol del Fulham. «Creo que quizá primero fue falta sobre Matheus [Cunha], hay debate sobre eso. El disparo ha pasado entre alguien y ha ocurrido bastante rápido. Bastantes momentos así han ido en nuestra contra. Por suerte, al menos hemos sacado algo, aunque sea pequeño, del partido».
Cunha rescata un punto en el descuento
Cuando el reloj se acercaba al minuto 90, la incesante presión del United acabó dando sus frutos por medio de Matheus Cunha. El atacante sacó un disparo desde 20 yardas que tocó de forma decisiva en el defensa del Fulham David Affengruber, sin dar opción a un Leno que hasta entonces parecía imbatible, antes de que el balón se colara en la escuadra.
A pesar de las sugerencias de que a su equipo le faltó urgencia en algunas fases del partido, Carrick defendió el planteamiento y el nivel de energía de sus jugadores. Cuando le preguntaron si el equipo había sido pasivo, respondió: «No lo creo. ¿Tú lo crees? El fútbol es un deporte difícil. Controlamos gran parte de la primera mitad. Esto es la Premier League y habrá fases en las que no todo salga como quieres. Esperar un dominio total durante todo el partido, no creo que nadie lo consiga en esta liga».
- AFP
Lecciones del parón internacional
El resultado deja al Manchester United en la 12.ª posición, con solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos, un arranque que está muy por debajo de las expectativas en Old Trafford. Sin embargo, Carrick insiste en que hay aspectos estructurales positivos sobre los que construir mientras la temporada nacional se pausa por el parón internacional.
Al concluir su valoración del rendimiento, Carrick subrayó que la plantilla sigue en una fase de desarrollo bajo su dirección. El entrenador declaró: «Creo que podemos sacar mucho de hoy. Creo que también podemos aprender mucho. Podemos ser mejores en ciertas cosas, eso está bastante claro, pero hoy hubo algunas señales positivas».
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