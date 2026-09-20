Carrick se mostró frustrado tras el empate 1-1 de su equipo ante el Fulham, y señaló directamente a Leno como la principal razón por la que los visitantes no lograron llevarse los tres puntos. El resultado deja al Manchester United con solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League, igualando su registro más bajo a estas alturas de una temporada, alcanzado anteriormente en la 2014-15.

Al reflexionar sobre el partido, Carrick consideró que su equipo había hecho lo suficiente para llevarse los tres puntos pese al tropiezo. "Pensé que deberíamos haber ganado el partido, pensé que creamos lo suficiente para ganar el partido", declaró a Sky Sports.

Señalando directamente la actuación del portero del Fulham, Carrick añadió: "Creo que probablemente su portero, la verdad. Las paradas que hizo hoy... probablemente hizo tres paradas de muchísimo nivel. Hemos dado dos veces al poste y tuvimos un montón de oportunidades. Por supuesto, no estamos contentos por no haber ganado el partido, pero seguro que hay cosas positivas que sacar de esto".