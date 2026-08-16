En su análisis del partido, el redactor del diario Hürriyet, Mehmet Ayan, consideró que la entrada de Salah hizo que el encuentro fuera más bonito y atractivo de ver.
Escribió: "Tras el empate del Kasımpaşa desde el punto de penalti, el Trabzonspor dio su paso 'histórico': Mohamed Salah, que entró como suplente en el minuto 58, añadió aún más emoción al partido. Incluso cuando no estaba en posición de marcar o en posesión del balón, representaba un peligro real... pero cuando tenía la pelota entre los pies, su rendimiento era asombroso".
Y continuó: "Su disparo desde un ángulo cerrado en el minuto 77 generó una ocasión peligrosa. Por supuesto, necesita algo de tiempo para adaptarse a sus compañeros, pero su contribución para hacer el partido entretenido es indiscutible".
Otra lectura técnica publicada por Fanatik apuntó a que Salah ayudó al Trabzonspor a aumentar su velocidad en los ataques organizados y las transiciones.
Y explicó: "La ocasión que falló Salah en el palo largo fue similar a la jugada del gol. Salah entró como extremo derecho y luego se desplazó al centro como creador de juego, una opción tomada a causa de las debilidades defensivas. No obstante, podemos afirmar que, con la entrada de Salah, el Trabzonspor aumentó su velocidad en el juego abierto y los contragolpes".
Y añadió: "Aunque el resultado supone, en un principio, una derrota para el renovado Trabzonspor, se trata de un indicio muy prometedor de cara al futuro".
Lee también: Una apuesta aterradora de 590 millones: Mourinho busca la ecuación imposible
Lee también: Klopp rechaza las acusaciones tras el fracaso del fichaje del Dortmund: no soy tan estúpido