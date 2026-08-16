El diario Sabah describió la actuación de Salah en su primer partido como llamativa, subrayando que la estrella egipcia atrajo la atención desde su participación en la segunda parte, a pesar de que el Trabzonspor no logró mantener su ventaja.

En su comentario sobre el encuentro escribió: "¡Mohamed Salah causa sensación en el Trabzonspor! Deslumbró a todos en su primer partido. En la primera jornada de la Superliga turca, el Trabzonspor jugó como visitante frente al Kasımpaşa y el rendimiento de Salah fue impresionante".

Y detalló: "Mohamed Salah recibió una gran atención por parte de la afición antes del partido. Y mientras el resultado del encuentro seguía en empate, los aficionados del Trabzonspor corearon en apoyo a Mohamed Salah".

Por su parte, el diario Star señaló que la entrada de Salah devolvió el impulso al ataque del Trabzonspor, pero su influencia no fue suficiente para decidir el partido a favor de su equipo.

Fanatik, por su parte, indicó que Salah mostró su valía en más de una jugada; recibió un balón de un centro de Mustafa İskelelhak en el segundo palo, pero disparó fuera de la portería, y además generó otra ocasión desde la banda derecha con un centro que Paul Onuachu no pudo controlar de la forma requerida.

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