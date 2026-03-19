Filip Pavic ha marcado un hito en el club más laureado de Alemania. Con su convocatoria para la plantilla del entrenador Vincent Kompany, plagada de lesiones, se ha incorporado por primera vez a la plantilla del Bayern un jugador nacido en 2010.
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¡Histórico! Un joven talento marca un hito en el FC Bayern de Múnich y bate un récord en la Liga de Campeones
La entrada en el minuto 72 del defensa central, de 16 años, un mes y 27 días, en sustitución de Josip Stanisic, pasó además a los anales de la historia del Bayern. Pavic se convirtió en el debutante más joven del Bayern en la máxima competición europea, superando así a Paul Wanner, que tenía 16 años, nueve meses y 19 días cuando debutó en la Liga de Campeones en octubre de 2022 contra el Viktoria Plzeň. Lennart Karl, que volvió a demostrar su peligro de gol con un tanto y una asistencia en la victoria por 4-1, ocupa por su parte el quinto puesto (17 años, siete meses y ocho días) en la clasificación interna de jóvenes.
Pavic, que se incorporó a la cantera del FCB en 2019 procedente del SV Waldperlach, había jugado hasta ahora esta temporada exclusivamente con el equipo sub-17 y debutó en diciembre en la UEFA Youth League. Además, Deniz Ofli celebró su debut profesional, entrando en el minuto 56 para sustituir a Aleksandar Pavlovic. Pocos instantes después, participó en el 3-0 provisional.
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FC Bayern: Dos jóvenes más en la convocatoria para el partido contra el Atalanta de Bérgamo
El lateral Vincent Manuba y el portero Leonard Prescott fueron otros dos jóvenes que formaron parte de la plantilla. Este último también estaba a punto de debutar debido a la tensa situación en la portería del Múnich, aunque el portero Jonas Urbig se recuperó a tiempo de la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida en Bérgamo.
El Bayern se enfrentará ahora en cuartos de final al Real Madrid, que eliminó con autoridad al Manchester City. El partido de ida se disputará el 7 de abril en el Bernabéu, antes de que la clasificación se decida ocho días después en el Allianz Arena. Para entonces, es probable que la situación de la plantilla haya mejorado. Sobre todo porque Joshua Kimmich y Michael Olise volverán a la convocatoria tras cumplir sus sanciones por acumulación de tarjetas amarillas.
FC Bayern de Múnich: los debutantes más jóvenes en la Liga de Campeones
Puesto Jugadores Edad 1 Filip Pavic 16 años, un mes y 27 días 2 Paul Wanner 16 años, nueve meses y 19 días 3 Wisdom Mike 17 años, 28 días 4 Mathys Tel 17 años, cuatro meses y 17 días 5 Lennart Karl 17 años, siete meses y ocho días