El Barcelona identificó a Alvarez como su principal objetivo para el verano para reemplazar a los delanteros salientes Robert Lewandowski y Ferran Torres. El club catalán presentó una oferta de alrededor de 100 millones de euros, estructurada en tres temporadas, pero el Atlético de Madrid se negó en rotundo a negociar.

La tensión aumentó cuando Alvarez expresó públicamente su deseo de marcharse durante la Copa del Mundo. Esto llevó al consejo de administración del Atlético a emitir un duro comunicado, bloqueando por unanimidad el traspaso y acusando al Barcelona de conducta poco ética.

Según se informa, el club de la capital también presentó denuncias ante la RFEF y la FIFA por un supuesto intento de desestabilización, al tiempo que acusó a los campeones de LaLiga de manipular a los medios.



