Para Donnarumma, vestir la camiseta de la selección sigue siendo el mayor honor posible. El guardameta ya ha vivido los momentos más altos del fútbol internacional, pero su deseo de triunfar con su país arde con más fuerza que nunca desde que se marchó de la Serie A.

«Estoy muy orgulloso de representar a la Nazionale, aún más desde que empecé a jugar en el extranjero, porque de verdad echo mucho de menos Italia y tengo la pasión de volver y representar a mi país en los torneos más importantes», explicó Donnarumma, en declaraciones recogidas por Football Italia.

«Siempre es emocionante volver aquí (al Stadio Olimpico), vivimos momentos maravillosos en este estadio. Aprendí de cada entrenador con el que trabajé, de cada miembro del cuerpo técnico, y nunca dejaré de aprender».