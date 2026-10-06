Al analizar las carencias defensivas de Brasil, el exreferente del PSV Eindhoven señaló deficiencias fundamentales a la hora de defender acciones a balón parado y de seguir los centros al área.

Gomes, en declaraciones recogidas por ESPN Brasil, cuestionó abiertamente las credenciales internacionales del guardameta: "No veo que Hugo Souza tenga potencial para la selección brasileña. Ves sus movimientos al retroceder hacia la portería... eso, perdóname, pero es el movimiento de un jugador amateur, la verdad".

Añadió: "[Hugo] es un muy buen portero bajo palos, pero lo ves ahí, dudando a la hora de ir a por un balón o de colocarse bien cuando va a atacar ese balón".