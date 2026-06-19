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¿Héroes olvidados de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos? Kasey Keller destaca a tres jugadores tras el brillante inicio de Folarin Balogun y Christian Pulisic en el Mundial 2026
La «generación dorada» espera estar a la altura de su potencial
La aparición en Estados Unidos de la «generación dorada» elevó las expectativas para el gran torneo que se disputaba en casa. Aun así, nadie sabía qué esperar de una selección repleta de potencial.
El debut ante Paraguay generaba incertidumbre, y dependía de Pulisic y compañía dar respuestas contundentes. Y eso fue precisamente lo que hicieron al lograr un debut histórico en el Mundial en el SoFi Stadium de California.
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Un comienzo de ensueño en el Mundial de 2026 contra Paraguay
El empate duró solo siete minutos: Damian Bobadilla marcó en propia puerta y el “Capitán América” Pulisic, delantero del AC Milan, amenazó por la izquierda.
Después asistió a Balogun para el segundo poco después de la media hora y, antes del descanso, el delantero del Mónaco marcó un espectacular tercero. En los últimos minutos Gio Reyna, recién ingresado, anotó el cuarto con un tiro de trivela, y Paraguay solo respondió con un disparo.
¿Quiénes son los héroes anónimos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Para que Estados Unidos brille en casa, Pulisic y Balogun deben liderar. Comenzaron de la mejor forma, pero ¿quiénes sobresalen en roles de apoyo?
Ante esta pregunta, el exguardameta de la selección estadounidense Keller —en colaboración con William Hill y «Final One Standing»— declaró a GOAL: «Creo que el trío del centro del campo ha hecho un trabajo increíble.
No son desconocidos: Weston McKennie juega en la Juventus, Tyler Adams en el Bournemouth y Malik Tillman en el Leverkusen, pero nunca habían jugado juntos de verdad.
“Una de las cosas curiosas de Pochettino era que nunca alineaba dos veces al mismo equipo; nadie sabía quién iba a jugar ni cómo, así que nos preguntábamos: ‘¿Cuándo cuajará esto?’.
«Los tres del medio campo encontraron un equilibrio tremendo entre la cobertura y el ataque; presionaron a Paraguay en su campo y, al perder el balón, lo recuperaron rápido: ganaron casi todos los balones divididos. Ese trío hizo un trabajo excelente para doblegar a Paraguay».
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Calendario de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: Australia, próximo rival en Seattle
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) nunca había marcado cuatro goles en un solo partido del Mundial. Ahora, tras lograrlo, la atención se centra en el segundo partido del Grupo D contra Australia, el viernes en el Lumen Field de Seattle.
Ganar les daría el pase a los dieciseisavos, antes del duelo con Turquía, y elevaría aún más la moral de un grupo que ya sueña con hacer más historia en la lucha por el título mundial.